https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kremlinin-ukrayna-tutumu-net-ateskes-degil-kalici-baris-istiyoruz-1109728070.html

Kremlin'in Ukrayna tutumu net: 'Ateşkes değil, kalıcı barış istiyoruz'

Kremlin'in Ukrayna tutumu net: 'Ateşkes değil, kalıcı barış istiyoruz'

Sputnik Türkiye

Gözler bugün St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yapacağı görüşmeye çevrilmişken, Kremlin Ukrayna'da çözüme... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T10:46+0300

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ukrayna kri̇zi̇

steve witkoff

abd

moskova

vladimir putin

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da geçici ateşkese değil, kalıcı barışa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.Peskov, Moskova'nın bu konudaki tutumunda hiçbir değişiklik olmadığının da altını çizdi.Peskov'un öne çıkan diğer sözleri:🔴Kiev'de birileri, çatışmanın çözümüne ilişkin sorumluluk ve bağlayıcı bir karar almalı, bu artık bir zorunluluk haline geldi🔴Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un Ukrayna temaslarına katılımı, genel Avrupa çizgisini tekrarlamak yerine yapıcı bir katkı sunması halinde olumlu değerlendirilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kremlin-putin-witkoff-gorusmesi-bugun-gunun-ilk-yarisinda-st-petersburgda-gerceklesecek-1109726666.html

abd

moskova

rusya

ukrayna

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steve witkoff, abd, moskova, vladimir putin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin