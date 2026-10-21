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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kremlinin-ukrayna-tutumu-net-ateskes-degil-kalici-baris-istiyoruz-1109728070.html
Kremlin'in Ukrayna tutumu net: 'Ateşkes değil, kalıcı barış istiyoruz'
Kremlin'in Ukrayna tutumu net: 'Ateşkes değil, kalıcı barış istiyoruz'
Sputnik Türkiye
Gözler bugün St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yapacağı görüşmeye çevrilmişken, Kremlin Ukrayna'da çözüme... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
steve witkoff
abd
moskova
vladimir putin
rusya
ukrayna
dmitriy peskov
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da geçici ateşkese değil, kalıcı barışa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.Peskov, Moskova'nın bu konudaki tutumunda hiçbir değişiklik olmadığının da altını çizdi.Peskov'un öne çıkan diğer sözleri:🔴Kiev'de birileri, çatışmanın çözümüne ilişkin sorumluluk ve bağlayıcı bir karar almalı, bu artık bir zorunluluk haline geldi🔴Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un Ukrayna temaslarına katılımı, genel Avrupa çizgisini tekrarlamak yerine yapıcı bir katkı sunması halinde olumlu değerlendirilir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kremlin-putin-witkoff-gorusmesi-bugun-gunun-ilk-yarisinda-st-petersburgda-gerceklesecek-1109726666.html
abd
moskova
rusya
ukrayna
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steve witkoff, abd, moskova, vladimir putin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin
steve witkoff, abd, moskova, vladimir putin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin

Kremlin'in Ukrayna tutumu net: 'Ateşkes değil, kalıcı barış istiyoruz'

10:46 21.10.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaĐiện Kremlin ở Moskva
Điện Kremlin ở Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Gözler bugün St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yapacağı görüşmeye çevrilmişken, Kremlin Ukrayna'da çözüme ilişkin duruşunu bir kez daha yineledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da geçici ateşkese değil, kalıcı barışa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Peskov, Moskova'nın bu konudaki tutumunda hiçbir değişiklik olmadığının da altını çizdi.

Peskov'un öne çıkan diğer sözleri:

🔴Kiev'de birileri, çatışmanın çözümüne ilişkin sorumluluk ve bağlayıcı bir karar almalı, bu artık bir zorunluluk haline geldi

🔴Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un Ukrayna temaslarına katılımı, genel Avrupa çizgisini tekrarlamak yerine yapıcı bir katkı sunması halinde olumlu değerlendirilir
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Putin-Witkoff görüşmesi bugün günün ilk yarısında St. Petersburg'da gerçekleşecek
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