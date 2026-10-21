https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kremlinin-ukrayna-tutumu-net-ateskes-degil-kalici-baris-istiyoruz-1109728070.html
Kremlin'in Ukrayna tutumu net: 'Ateşkes değil, kalıcı barış istiyoruz'
Kremlin'in Ukrayna tutumu net: 'Ateşkes değil, kalıcı barış istiyoruz'
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Gözler bugün St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yapacağı görüşmeye çevrilmişken, Kremlin Ukrayna'da çözüme... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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vladimir putin
rusya
ukrayna
dmitriy peskov
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da geçici ateşkese değil, kalıcı barışa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.Peskov, Moskova'nın bu konudaki tutumunda hiçbir değişiklik olmadığının da altını çizdi.Peskov'un öne çıkan diğer sözleri:🔴Kiev'de birileri, çatışmanın çözümüne ilişkin sorumluluk ve bağlayıcı bir karar almalı, bu artık bir zorunluluk haline geldi🔴Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un Ukrayna temaslarına katılımı, genel Avrupa çizgisini tekrarlamak yerine yapıcı bir katkı sunması halinde olumlu değerlendirilir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kremlin-putin-witkoff-gorusmesi-bugun-gunun-ilk-yarisinda-st-petersburgda-gerceklesecek-1109726666.html
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steve witkoff, abd, moskova, vladimir putin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin
steve witkoff, abd, moskova, vladimir putin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin
Kremlin'in Ukrayna tutumu net: 'Ateşkes değil, kalıcı barış istiyoruz'
Gözler bugün St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yapacağı görüşmeye çevrilmişken, Kremlin Ukrayna'da çözüme ilişkin duruşunu bir kez daha yineledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da geçici ateşkese değil, kalıcı barışa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Peskov, Moskova'nın bu konudaki tutumunda hiçbir değişiklik olmadığının da altını çizdi.
Peskov'un öne çıkan diğer sözleri:
🔴Kiev'de birileri, çatışmanın çözümüne ilişkin sorumluluk ve bağlayıcı bir karar almalı, bu artık bir zorunluluk haline geldi
🔴Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'un Ukrayna temaslarına katılımı, genel Avrupa çizgisini tekrarlamak yerine yapıcı bir katkı sunması halinde olumlu değerlendirilir