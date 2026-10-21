https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/peskov-rusya-ve-abd-lukoilin-yurt-disi-varliklarina-iliskin-temaslarini-surduruyor-1109746384.html

Peskov: Rusya ve ABD, Lukoil'in yurt dışı varlıklarına ilişkin temaslarını sürdürüyor

Peskov: Rusya ve ABD, Lukoil'in yurt dışı varlıklarına ilişkin temaslarını sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lukoil'in uluslararası varlıklarının satışı için gereken lisansın hiçbir zorluk yaşanmadan uzatılabileceğini ve bu konuda Rusya... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T18:44+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan Lukoil'in yurt dışı varlıkları konusunda Rusya ve ABD arasındaki temasların sürdüğünü belirterek, şirketin uluslararası varlıklarının satışına yönelik lisansın hiçbir zorluk yaşanmadan uzatılabileceğini ifade etti.Rus basınına açıklamalarda bulunan Peskov, "Bu konuda Rusya ve ABD arasındaki temaslar devam ediyor. Söz konusu lisans herhangi bir zorluk yaşanmadan uzatılabilir" dedi.Varlıkların olası alıcısına ilişkin soruyu da yanıtlayan Peskov, bunun kamuoyu önünde tartışılamayacak ticari bir anlaşma olduğunu kaydetti.ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayında aldığı bir kararla Lukoil'in uluslararası varlıkları olan Lukoil International GmbH şirketinin satışıyla ilgili işlemlere izin veren lisansın süresini 22 Ekim'e kadar uzattığını duyurmuştu.ABD, Ekim 2025'te Lukoil'e ve şirketin yüzde 50'den fazla hissesine sahip olduğu bağlı kuruluşlarına yönelik yaptırım kararı almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/dmitriyev-abd-ile-rusya-arasindaki-ekonomik-isbirligi-genisleyecek-1109744293.html

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