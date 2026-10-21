https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/dmitriyev-abd-ile-rusya-arasindaki-ekonomik-isbirligi-genisleyecek-1109744293.html

Dmitriyev: ABD ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliği genişleyecek

Dmitriyev: ABD ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliği genişleyecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ekonomik ilişkiler ele alındı. Rusya... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T17:45+0300

2026-10-21T17:45+0300

2026-10-21T17:45+0300

dünya

kirill dmitriyev

steve witkoff

vladimir putin

st. petersburg

rusya

abd

moskova

melania trump

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li Özel Temsilci Steve Witkoff’u Sankt-Peterburg'daki Konstantinovsky Sarayı'nda kabul etti.Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dmitriyev, "Bugünkü görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği detaylıca ele alındı ve taraflar, bu işbirliğinin daha da genişleyeceği konusunda net bir mutabakata vardı" ifadelerini kullandı.Görüşmede öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/putinden-witkoffa-kasimin-ikinci-haftasinda-rusya-abd-ukrayna-formatinda-uclu-gorusmelere-haziriz-1109742004.html

st. petersburg

rusya

abd

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kirill dmitriyev, steve witkoff, vladimir putin, st. petersburg, rusya, abd, moskova, melania trump