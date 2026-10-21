https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/dmitriyev-abd-ile-rusya-arasindaki-ekonomik-isbirligi-genisleyecek-1109744293.html
Dmitriyev: ABD ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliği genişleyecek
Dmitriyev: ABD ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliği genişleyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ekonomik ilişkiler ele alındı. Rusya... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-21T17:45+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li Özel Temsilci Steve Witkoff’u Sankt-Peterburg'daki Konstantinovsky Sarayı'nda kabul etti.Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dmitriyev, "Bugünkü görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği detaylıca ele alındı ve taraflar, bu işbirliğinin daha da genişleyeceği konusunda net bir mutabakata vardı" ifadelerini kullandı.Görüşmede öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/putinden-witkoffa-kasimin-ikinci-haftasinda-rusya-abd-ukrayna-formatinda-uclu-gorusmelere-haziriz-1109742004.html
st. petersburg
rusya
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kirill dmitriyev, steve witkoff, vladimir putin, st. petersburg, rusya, abd, moskova, melania trump
kirill dmitriyev, steve witkoff, vladimir putin, st. petersburg, rusya, abd, moskova, melania trump
Dmitriyev: ABD ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliği genişleyecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ekonomik ilişkiler ele alındı. Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li Özel Temsilci Steve Witkoff’u Sankt-Peterburg'daki Konstantinovsky Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dmitriyev, "Bugünkü görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği detaylıca ele alındı ve taraflar, bu işbirliğinin daha da genişleyeceği konusunda net bir mutabakata vardı" ifadelerini kullandı.
Görüşmede öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle sıralandı:
Rusya ve ABD, enerji projeleri ve yapay zeka veri merkezlerinin kurulması konularında aktif bir diyalog yürütüyor.
Avrupa'nın olası itiraz ve engellemelerine rağmen Rusya-ABD işbirliği kesintisiz devam edecek.
Putin ve Witkoff arasındaki görüşmede insani işbirliği konuları da gündeme geldi. Melania Trump'ın insani konularda Rusya ile aktif olarak işbirliği yürüttüğü ve Moskova'nın, ABD First Lady'sinin bu çabalarını takdirle karşıladığı belirtildi.
Trump yönetiminin Rusya ile işbirliğine yönelik olumlu tutumuna dikkat çeken Dmitriyev, birçok ortak projenin hayata geçirilme potansiyeli taşıdığını vurguladı.
ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırım yasasının yürürlüğünü askıya almasını çok önemli bir adım olarak değerlendiren Dmitriyev, "ABD yönetiminin bu yasa tasarısını ve yürürlüğünü askıya alması, şüphesiz atılmış en kritik adımlardan biridir" dedi.