https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/milli-egitim-bakani-tekinden-chp-genel-baskani-kilicdarogluna-ziyaret-1109746256.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kızının 18 Kasım'da yapılacak nikah törenine davet etti. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T18:41+0300

2026-10-21T18:41+0300

2026-10-21T18:48+0300

poli̇ti̇ka

kemal kılıçdaroğlu

chp

ak parti

milli eğitim bakanlığı (meb)

milli eğitim bakanlığı

görüşme

ikili görüşme

doğrudan görüşme

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Tekin, görüşmenin ailevi ve nezaket gereği yapıldığını belirterek, "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Sayın Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/milli-egitim-bakani-tekin-zorunlu-egitim-kisalacak-mi-sorusunu-yanitladi-1109387748.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, ak parti, milli eğitim bakanlığı (meb), milli eğitim bakanlığı, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme