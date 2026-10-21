https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/milli-egitim-bakani-tekinden-chp-genel-baskani-kilicdarogluna-ziyaret-1109746256.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kızının 18 Kasım'da yapılacak nikah törenine davet etti. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T18:41+0300
2026-10-21T18:41+0300
2026-10-21T18:48+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
ak parti
milli eğitim bakanlığı (meb)
milli eğitim bakanlığı
görüşme
ikili görüşme
doğrudan görüşme
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Tekin, görüşmenin ailevi ve nezaket gereği yapıldığını belirterek, "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Sayın Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/milli-egitim-bakani-tekin-zorunlu-egitim-kisalacak-mi-sorusunu-yanitladi-1109387748.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, ak parti, milli eğitim bakanlığı (meb), milli eğitim bakanlığı, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme
kemal kılıçdaroğlu, chp, ak parti, milli eğitim bakanlığı (meb), milli eğitim bakanlığı, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
18:41 21.10.2026 (güncellendi: 18:48 21.10.2026)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kızının 18 Kasım'da yapılacak nikah törenine davet etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Tekin, görüşmenin ailevi ve nezaket gereği yapıldığını belirterek, "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Sayın Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim" dedi.