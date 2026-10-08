https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/milli-egitim-bakani-tekin-zorunlu-egitim-kisalacak-mi-sorusunu-yanitladi-1109387748.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusunu yanıtladı, güvenlikle ilgili şubatı işaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusunu yanıtladı, güvenlikle ilgili şubatı işaret etti

Sputnik Türkiye

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda artmaya başlayan olaylarla ilgili olarak konuştu, zorunlu eğitimin... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T12:52+0300

2026-10-08T12:52+0300

2026-10-08T12:54+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

okul saldırısı

zorunlu eğitim

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Okullarda son dönemde artan olaylarla ve zorunlu eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız" derken, zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağı konusunda da "Önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme gelecektir. Türkiye'de eğitimin süresinin kısalması görüşülecek" ifadelerini kullandı. Şubat ayına dikkat çekti Haber Global canlı yayınına katılan Bakan Tekin'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;"Okullarımızda akran zorbalığıyla ilgili yaptığımız araştırmalarda çocuklarımızın yüzde 80'e yakını sosyal medya platformları üzerinden konuşuyoruz. Şiddetin büyük oranda beslendiği yerler buralar. Çocuklarımız kimin çocuğu olarak yetişiyor. Çocuklarımıza nasıl bir kimlik inşa edilmesi gerektiğini verileri kim sunuyor.İlkokul öğrencilerinin çoğu ölümün bir kayıp olduğunu göremiyorlar. Okullarda güvenlik ve eğitimin içeriği anlamında üzerimize düşen neyse yapacağız, yapacağız. Maarif modelinde zaten öne çıkan bunlar, milli değerler.Bu bir salgın halini aldı. Bunu sadece polisiye tedbirlerle, bir sürü tedbir aldık. Tek başına okullarda alınan tedbirler yeterli değil, başka alanlarda başka paydaşlarla yapmamız lazım. En önemli paydaşlar aileler. Aileleri sürece dahil etmek için "Ebeveyn Okulu" açtık.İlkokul öğrencisi evinde babasının silahına erişip onu okula götürebiliyorsa eğer ebeveynlerin de sürece dahil olması gerektiğini düşünüyor. Teknoloji firmaları da daha insanca yaklaşmalı. 7 Bakanlık olarak bir eylem planı yaptık. Herkesin üzerine bir sorumluluk düştüğünü fark etmemiz lazım. Herkesin aklına gelebilecek tedbirleri okullarda aldık.Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız. 25 bine yakın bahçe görevlisi okullarımızda istihdam edildi. Her okulu alınması gereken güvenlik tedbirleri bakımından kategorize edilmesi gerekiyor. 7 Bakanlık eylem planında tedbirleri biraz daha artırdık. Tedbirlerimiz bahçe duvarının varlığından tutun, eğer varsa orada elektronik sistemler inşa etmek, okul bahçesinde güvenlik kameraları oluşturmak gibi çok sayıda tedbir aldık.Veli randevu sistemi aldığımız tedbirlerden bir tanesi. Velilerimiz de okula geleceği zaman öğretmenlerimizin randevu verdiği saatte gelsin. Okul öğrencisi bile farklı giyindiğinde kapıdaki arkadaşımız fark etsin."Zorunlu eğitim kısalacak mı?Bakan Tekin ayrıca zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağı sorusunu da şöyle yanıtladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bakan-tekin-basaksehirdeki-saldirida-bir-ogrencimizi-kaybettik-1109330712.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, okul saldırısı, zorunlu eğitim