https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/merkez-bankasi-faiz-karari-yarin-aciklanacak-gozler-tcmbde-1109722160.html

Merkez Bankası faiz kararı yarın açıklanacak: Gözler TCMB'de

Merkez Bankası faiz kararı yarın açıklanacak: Gözler TCMB'de

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci faiz kararını 22 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği toplantı öncesinde... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T07:07+0300

2026-10-21T07:07+0300

2026-10-21T07:07+0300

ekonomi̇

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

para politikası kurulu

fatih karahan

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların ve yatırımcıların yakından takip ettiği ekim ayı faiz kararını 22 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK), yılın yedinci toplantısında politika faizinin geleceğini belirleyecek. Ekonomistlerin beklentisi ise 100 baz puanlık faiz indirimi yönünde.Merkez Bankası faiz kararı, toplantının ardından saat 14.00'te gerekçesiyle birlikte kamuoyuna duyurulacak. Karar, yurt içi finans piyasalarında ve yatırımcıların gelecek döneme ilişkin beklentilerinde yakından izlenecek.Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Beklentiler netleştiTCMB'nin ekim ayı faiz kararı öncesinde ekonomistlerin tahminleri dikkat çekiyor. Beklenti anketine katılan ekonomistler, mevcut yüzde 37 seviyesindeki politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 36'ya indirilmesini bekliyor.Bu tahminin gerçekleşmesi halinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 36 seviyesine gerileyecek. Ancak nihai karar, Para Politikası Kurulunun değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.TCMB eylül ayında faizi sabit tutmuştuMerkez Bankası, eylül ayında gerçekleştirilen son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı.Ekim toplantısı, bankanın mevcut faiz politikasını sürdürüp sürdürmeyeceği veya yeni bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği açısından önem taşıyor.Faiz indirimi piyasaları nasıl etkileyebilir?TCMB'nin faiz kararı, başta Borsa İstanbul, döviz kurları, mevduat faizleri ve kredi maliyetleri olmak üzere finansal piyasaların farklı alanlarında etkili olabilecek gelişmeler arasında yer alıyor.Beklentilere paralel bir 100 baz puanlık faiz indirimi, piyasalar tarafından önceden fiyatlanmış olabilir. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca faiz oranına değil, karar metninde yer alacak enflasyon görünümü, para politikası duruşu ve gelecek döneme ilişkin mesajlara da odaklanması bekleniyor.Beklentilerin üzerinde veya altında gerçekleşebilecek bir faiz değişikliği ise piyasalarda farklı tepkilere neden olabilir. Kararın etkisi, ekonomik veriler ve yatırımcı beklentileriyle birlikte şekillenecek.Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayı faiz kararını 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulunun toplantısının ardından yayımlanacak karar metninde, faiz oranının yanı sıra alınan kararın gerekçeleri de yer alacak.Piyasaların temel beklentisi, politika faizinin yüzde 37'den yüzde 36'ya düşürülmesi yönünde. Böylece yatırımcıların beklediği kritik sorunun yanıtı, yarın açıklanacak resmi kararla netleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/turkiyede-hava-ikiye-bolunuyor-bir-yanda-sis-bir-yanda-yagmur-yagacak-1109721527.html

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), para politikası kurulu, fatih karahan