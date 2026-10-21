https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/menopozda-dogru-sanilan-yanlislar-hormon-tedavisi-tehlikeli-mi-ates-basmasi-normal-mi-1109698172.html

Menopozda doğru sanılan yanlışlar: Hormon tedavisi tehlikeli mi? Ateş basması normal mi?

Menopozda doğru sanılan yanlışlar: Hormon tedavisi tehlikeli mi? Ateş basması normal mi?

Sputnik Türkiye

Menopozda en sık yapılan 6 hata nedir? Yanlış bilinen doğrular ve doğru bilinen yanlışlar... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T15:54+0300

2026-10-21T15:54+0300

2026-10-21T15:54+0300

sağlik

menopoz

menopoz ilaçları

uykusuzluk

menopozda hormon tedavisi

menopozda uyku sorunu

menopozda kilo artışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109740117_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e22f735935e61284d5a7febd2211e0e9.jpg

Menopoz kadın yaşamının doğal bir evresi. Peki bu doğal evrede kadınlar en çok hangi hataları yapıyor? Nelerden korkuyorlar nelerden kaçıyorlar? Sıcak basması, uyku bozuklukları gece terlemeleri normal mi? Her kadın hormon tedavisi almalı mı? Zayıflamak sağlıklı mı? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Dal Ağca, menopozda en sık yapılan 6 hatayı tek tek anlattı....Sıcak basması, gece terlemeleri normal mi?Dr. Ağca, sıcak basması, gece terlemesi, uyku bozulkuğu, konsantrasyon güçlüğü gibi durumların menopoz döneminde sık görülebileceğinin altını çiziyor ama bu konuda şunlara da dikkat çekiyor: "Ancak bir belirtinin sık görülmesi, tedavi edilmeden yaşanması gerektiği anlamına gelmez. Özellikle günlük yaşamı, iş performansını, uykuyu veya cinsel yaşamı etkileyen yakınmaların değerlendirilmesi gerekir. Üstelik her şikayeti menopoza bağlamak da doğru değildir; tiroit hastalıklarından anemiye, uyku bozukluklarından metabolik sorunlara kadar farklı nedenler benzer belirtilere yol açabilir. “Menopozdasın, bunlar normal” şeklinde bir yaklaşım ciddi sonuçlara yol açabilir."Hormon tedavisi tehlikeli mi?'Hormon tedavisinin herkes için aynı ve tehlikeli sanmak en büyük yanlışlardan biri' diyen Dr. Dal, tedavisinin tamamen kişiye özel planlanması gerektiğini vurguladı ve 'Uygun adaylarda ilk 10 yıl içinde başlanan tedavi, kemik erimesinden sıcak basmalarına dek hayat kalitesini baştan aşağı değiştirebiliyor. Bugün artık ‘hormon iyi mi, kötü mü?’ sorusunu değil, ‘hangi kadına, hangi dozda ve nasıl bir tedavi verilmelidir?’ sorusunu konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.Kemik kaybı ve kalp-damar hastalıkları artar mı?Dr. Dal, menopoz döneminde yapılan en büyük yanlışlardan birinin ise, bu sürecin sadece sıcak basmasından ibaret sanılıp kemik kaybı ve kalp-damar hastalıkları açısından risklerin arttığı bir dönem olduğunu dikkate almamak olduğunu vurguladı. Dr. Dal, "Menopozla birlikte kemik kaybı hızlanabilir; kilo ve bel çevresinde yağlanma, kan yağlarında yükseliş, insülin duyarlılığı ve kardiyovasküler risk faktörleri değişebilir. Bu nedenle menopoz kontrolü yalnızca hormon tetkiki yapılan bir muayene olmamalıdır. Özellikle aile öyküsü, sigara kullanımı ve bireysel kardiyovasküler riskler mutlaka değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı. Zayıflamak sağlıklıdır peki nasıl?Menopozda hormonların değişmesiyle karın yağlanmasının artarken, kas kütlesi ve gücünün hızla eridiğinin altını çizen Dr. Dal şu konulara dikkat çekti: Menopozdayım o yüzden uyku sorunu yaşıyorum"Menopoz döneminde uyku sorunları oldukça sık görülür. Gece terlemeleri uykuyu bölebilir; ancak bu dönemde her uyku sorununun nedeni hormonlar değildir" diyen Dr. Dal, "Sonbahar ve kış aylarında günlerin kısalmasıyla birlikte açık havada geçirilen sürenin ve fiziksel aktivitenin azalması da uyku düzenini ve genel iyilik halini etkileyebilir. Düzenli uyku saatleri oluşturmak, gün ışığından yararlanmak, fiziksel aktivitelerde bulunmak ve özellikle akşama doğru kafeini azaltmak önemlidir. Alkol de uykuya dalmayı kolaylaştırıyor gibi görünmesine rağmen gece uykusunun kalitesini bozabilir. Ayrıca menopoz döneminde alkol tüketimi meme kanserine de zemin hazırlayabilir." diye konuştu. Yaşım geldi artık böyle mi?Dr. Jale Dal Ağca “Menopozun en fazla gözden kaçan alanlarından biri; östrojen azalmasına bağlı gelişen kuruluk, hassasiyet ve idrar yolları yakınmalarıdır. Bu sorunlar kadınların özel ilişkilerinde yaşadığı konfor kayıpları ve ağrılı süreçlerle birleştiğinde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür. Ancak pek çok kadın, mahremiyet çekinceleri nedeniyle hekimden sakladığı için sorunlar daha da büyümektedir. Oysa lokal ve kişiye özel tedavilerle bu tabloyu düzeltmek mümkündür. Unutmayın; kadının yaşam kalitesi ve özel hayatındaki konforu yaşla birlikte sona ermez. Yaşanan bu sıkıntılar ‘yaşım geldi, artık böyle’ denilerek kabullenilmemeli, mutlaka hekime danışılmalıdır.” diyerek dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/kronik-bagirsak-hastaliklari-icin-erken-tani-arastirmasi-kanda-10-yil-oncesinden-izler-bulundu-1109657188.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Menopoz Sputnik Türkiye Menopoz 2026-10-21T15:54+0300 true PT2M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

menopoz, menopoz ilaçları, uykusuzluk, menopozda hormon tedavisi , menopozda uyku sorunu, menopozda kilo artışı