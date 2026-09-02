https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/giza-piramidinde-inanilmaz-kesif-dev-oda-ne-gizliyor-1108433491.html

Giza Piramidi’nde inanılmaz keşif: Dev oda ne gizliyor?

Giza Piramidi’nde inanılmaz keşif: Dev oda ne gizliyor?

Sputnik Türkiye

Giza Piramidi'nin kalbinde kozmik ışınlarla bulunan 30 metrelik gizli oda sırrını koruyor. Büyük Boşluk Firavun Khufu'nun kayıp mezarı mı? İşte detaylar.

2026-09-02T13:57+0300

2026-09-02T13:57+0300

2026-09-02T13:57+0300

yaşam

scanpyramids

nature (dergi)

büyük piramit

mısır

giza

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087909422_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_43f8e96c53dcdc2831a037205a9e4dc5.jpg

Antik Mısır’ın binlerce yıllık mühendislik dehası, arkasında bıraktığı anıtsal yapılar kadar karanlıkta kalan boşluklarla da insanlığı büyülemeyi sürdürüyor. Dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Giza Piramidi derinliklerinde yer alan ve yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine dayanan devasa, kapalı bir alan, modern bilimin en esrarengiz düğümlerinden biri haline geldi. İlk kez 2017 yılında ScanPyramids ekibi tarafından tespit edilen bu gizemli yapı, piramidin inşa amacına dair tüm kabulleri sorgulatıyor.Uluslararası araştırmacılar, uzaydan gelen kozmik ışınların yüzlerce metrelik kalın taş bloklara nüfuz etmesini sağlayan müon tomografisi teknolojisi sayesinde yapının içine adım atmadan bu yapıyı saptadı. Bulgularını saygın bilim dergisi Nature'da yayımlayan bilim insanları, anıtın kalbinde yer alan Büyük Galeri'nin hemen üzerinde en az 30 metre uzunluğunda devasa bir koridor/boşluk bulunduğunu duyurdu. Bu alan, 19. yüzyıldan bu yana Büyük Piramit'te ortaya çıkarılan ilk büyük iç mimari yapı olarak tarihe geçti.Firavun Khufu'nun kayıp mumyası orada mı?Bilim dünyasında resmi olarak "Büyük Boşluk" (Big Void) adı verilen bu devasa alanın ne amaçla inşa edildiğine dair teoriler giderek derinleşiyor. En güçlü iddialardan biri, bu alanın piramidin inşasını emreden Firavun Khufu için tasarlanmış gizli bir mezar odası olduğu yönünde. Piramitler 19. yüzyılda ilk kez açıldığında Khufu'ya ait olduğu düşünülen bir lahit bulunmuş, ancak içinden mumya çıkmamıştı. Kalıntıların antik dönemde yağmalandığı varsayılsa da, bazı Mısırbilimciler gerçek defin odasının hiçbir zaman bulunamadığını savunuyor.Nitekim 2004 yılında Fransız araştırmacı ve mimar Gilles Dormion, yer altı radarları ve mimari çatlakları inceleyerek piramitte henüz ulaşılamamış dördüncü bir gizli oda olduğunu ileri sürmüştü. Dormion, Kral Odası'nı taşıyan dev granit kirişlerdeki derin çatlakların depremlerden değil, inşaat esnasındaki aşırı yükten kaynaklandığını ve bu yüzden antik mimarların Khufu'yu korumak için gizli bir acil durum odası inşa etmek zorunda kaldığını iddia etmişti.Kozmik ışınlar 100 kat güçle sırrı çözecekArkeologlar odanın içinde ne olduğunu henüz doğrudan gözlemleyemese de gelişen fizik teknolojisi bu esrarı aydınlatmaya çok yakın. Illinois'deki prestijli Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı araştırmacısı Alan Bross liderliğindeki ekip, Journal for Advanced Instrumentation in Science bülteninde piramidi 100 kat daha hassas cihazlarla tarayacaklarını duyurmuştu.Geliştirilen bu yeni nesil teleskop sisteminin, piramidin taş blokları arasından geçen müon parçacıklarını her açıdan tarayarak tarihin ilk 3 boyutlu gerçek tomografik haritasını çıkarması hedefleniyor. Çalışmalar sürerken, Firavun Khufu'nun kutsal kalıntılarının bu kozmik boşlukta saklanıp saklanmadığı sorusu arkeoloji dünyasında yanıt bekleyen en büyük sır olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/erken-evren-teorisi-yikildi-bilinmeyen-fizik-kuralini-james-webb-buldu-buyuk-patlama-hic-yasanmamis-1108390804.html

mısır

giza

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

scanpyramids, nature (dergi), büyük piramit, mısır, giza, yılsonu2026