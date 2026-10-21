https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kuzey-marmara-otoyolunda-seyir-halindeki-tir-tunelde-yandi-1109748903.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR tünelde yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR tünelde yandı

Sputnik Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın söndürüldü. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T21:05+0300

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türki̇ye

kuzey marmara otoyolu

tir

ankara

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit ilçesi Çayırköy geçişi mevkisinde tünel içinde seyreden TIR'ın motor bölümünde yangın çıktı.Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.Tırdan yükselen dumanların görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücüler tünelde dikkatli ilerledi.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi.Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/zonguldakta-3-katli-bina-coktu-enkaz-altinda-kalanlar-var-1109747744.html

türki̇ye

kuzey marmara otoyolu

ankara

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kuzey marmara otoyolu, tir, ankara