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Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR tünelde yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR tünelde yandı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın söndürüldü. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit ilçesi Çayırköy geçişi mevkisinde tünel içinde seyreden TIR'ın motor bölümünde yangın çıktı.Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.Tırdan yükselen dumanların görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücüler tünelde dikkatli ilerledi.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi.Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/zonguldakta-3-katli-bina-coktu-enkaz-altinda-kalanlar-var-1109747744.html
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kuzey marmara otoyolu, tir, ankara
kuzey marmara otoyolu, tir, ankara

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR tünelde yandı

21:05 21.10.2026 (güncellendi: 21:13 21.10.2026)
© AA / Makbule Beyza GünbeyKuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın söndürüldü
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AA / Makbule Beyza Günbey
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın söndürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit ilçesi Çayırköy geçişi mevkisinde tünel içinde seyreden TIR'ın motor bölümünde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.
Tırdan yükselen dumanların görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücüler tünelde dikkatli ilerledi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi.
Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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