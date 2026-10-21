https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kuzey-marmara-otoyolunda-seyir-halindeki-tir-tunelde-yandi-1109748903.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR tünelde yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR tünelde yandı
Sputnik Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın söndürüldü. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T21:05+0300
2026-10-21T21:05+0300
2026-10-21T21:13+0300
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kuzey marmara otoyolu
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit ilçesi Çayırköy geçişi mevkisinde tünel içinde seyreden TIR'ın motor bölümünde yangın çıktı.Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.Tırdan yükselen dumanların görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücüler tünelde dikkatli ilerledi.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi.Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/zonguldakta-3-katli-bina-coktu-enkaz-altinda-kalanlar-var-1109747744.html
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kuzey marmara otoyolu, tir, ankara
kuzey marmara otoyolu, tir, ankara
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR tünelde yandı
21:05 21.10.2026 (güncellendi: 21:13 21.10.2026)
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın söndürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit ilçesi Çayırköy geçişi mevkisinde tünel içinde seyreden TIR'ın motor bölümünde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.
Tırdan yükselen dumanların görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücüler tünelde dikkatli ilerledi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi.
Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı.