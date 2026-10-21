https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kremlin-putin-witkoff-gorusmesi-bugun-gunun-ilk-yarisinda-st-petersburgda-gerceklesecek-1109726666.html

Kremlin: Putin-Witkoff görüşmesi bugün günün ilk yarısında St. Petersburg'da gerçekleşecek

Kremlin: Putin-Witkoff görüşmesi bugün günün ilk yarısında St. Petersburg'da gerçekleşecek

Sputnik Türkiye

Kremlin Danışmanı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün günün ilk yarısında St. Petersburg'daki Konstantin Sarayı'nda ABD Özel Temsilcisi Steve... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T09:51+0300

2026-10-21T09:51+0300

2026-10-21T10:08+0300

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st. petersburg

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin bugün günün ilk yarısında Sankt-Peterburg’da yapılacağını bildirdi.Görüşmenin önceden planlandığını belirten Uşakov, “Sayın Putin, Witkoff’u bugün günün ilk yarısında Sankt-Peterburg’daki Konstantinovski Sarayı’nda kabul edecek. Bu temas birkaç gün önce kararlaştırılmış planlı bir etkinliktir ve organizasyon sürecinde her şey planlandığı gibi ilerliyor” ifadelerini kullandı.Açıklamada, Witkoff’u havalimanında karşılayan Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in de Konstantinovski Sarayı’ndaki heyetler arası görüşmede yer alacağı belirtildi.Uşakov ayrıca, ABD Başkanı'nın damadı Jared Kushner'in rahatsızlığı nedeniyle Rusya ziyaretini iptal ettiğinin Moskova'ya bildirildiğini kaydetti.Görüşmenin ana gündem maddesine de değinen Uşakov, “Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakereler, doğal olarak bugünkü programın ayrılmaz bir parçası” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-yuksek-mahkeme-baskani-krasnov-pekinde-cin-ile-adli-isbirliginde-yeni-donem-1109724104.html

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