https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kayseride-evinin-salonunda-oturan-kadinin-uzerine-tavan-coktu-tek-gozunu-kaybetti-burnu-kirildi-1109739369.html

Kayseri'de evinin salonunda oturan kadının üzerine tavan çöktü: Tek gözünü kaybetti, burnu kırıldı, hastanede

Kayseri'de evinin salonunda oturan kadının üzerine tavan çöktü: Tek gözünü kaybetti, burnu kırıldı, hastanede

Sputnik Türkiye

Kayseri'de üzerine tavandaki beton sıva düşen yaşlı kadın tedaviye alındı. Kadının bir gözünü kaybettiği, burnunun ise kırıldığı açıklandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T15:21+0300

2026-10-21T15:21+0300

2026-10-21T15:21+0300

yaşam

kayseri

kıdem tazminat tavan ücreti

çökme

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Kayseri'de bir evin tavanındaki beton sıvanın düşmesi sonucu yaralanan 75 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Garipçe Sokak'taki 11 katlı binanın üçüncü katında yaşayan 75 yaşındaki Fatma Özer, kızıyla ve damadıyla evin odasında otururken tavandaki beton sıva düştü.Koltukta uzanan Fatma Özer, sıva parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Özer, tedavi altına alındı.'Sol gözünü kaybetti'Yaşlı kadının oğlu Zafer Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesi, kız kardeşi ve eniştesinin odada televizyon izlediklerini, annesinin kanepede uzandığını, o sırada gürültüyle tavanın üstlerine çöktüğünü söyledi.Annesinin olayda yaralandığını anlatan Özer, "Annem sabaha karşı gözünden ameliyat oldu. Bir gözünü kaybetti maalesef, çok üzgünüm. Sol gözünün ağ tabakası ve merceği tamamen yarılmış, parça düşmüş gözüne. Doktorlar kurtaramadıklarını söyledi. Bütün müteahhitlere seslenmek istiyorum, lütfen insanlar evlerinde daha güvenli, mutlu otursunlar. Annemin burnu kırıldı, burnundan da ameliyat oldu, kaşında açık var. Hayretler içindeyiz, bunu yapan insanlar nasıl yapmış, araştıracağız." diye konuştu.'Çatlak falan yoktu'Olay anında annesinin yanında olan Nuray Büyükçınar ise çay içtiklerini ve annesinin uzandığını söyledi.Evde herhangi bir çatlak filan olmadığını anlatan Büyükçınar, "Birden ani bir sesle düştü. Ne olduğunu anlayamadık. Hemen anneme müdahale ettik. Annemin çok kan kaybı oldu. Bana isabet etmedi, eşimin omzuna düştü, onda ezik var biraz. Nasıl böyle kalın tavan yaptılar bilmiyorum. Deprem olmuş gibi oldu." dedi.

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kayseri, kıdem tazminat tavan ücreti, çökme