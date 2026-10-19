https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/kucuk-gulceye-son-veda-annesi-sedyeyle-kizini-ugurladi-1109665688.html
Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden küçük Gülce'ye son veda: Annesi sedyeyle kızını uğurladı
Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden küçük Gülce'ye son veda: Annesi sedyeyle kızını uğurladı
Sputnik Türkiye
Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. 8 Ekim'de enkazdan çıkartılan küçük kızın... 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T15:40+0300
2026-10-19T15:40+0300
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çöken bina
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İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Aynı olayda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi tamamlanan anne Sevgi Turan, sedyeyle katıldığı törende kızına veda etti. Annesi beklendi Maltepe'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti yapılan törende, Turhan ailesi taziyeleri kabul etti. Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilen anne Sevgi Turhan, törene sedyeyle katılabildi. Olayın yaşandığı 8 Ekim'de enkazdan çıkartılan küçük kızın cenaze töreninin yapılması için annesi Sevgi Turhan'ın yoğun bakımdan çıkmasının beklendiği öğrenildi.Cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı törende, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay da yer aldı.Turhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na götürüldü.Ne olmuştu?Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında 8 Ekim'de çökme meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Enkazdan 9 kişi çıkarılmış, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklanmış, mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepe-belediyesi-coken-7-katli-binanin-ustteki-2-katinin-tamamen-kacak-oldugu-anlasildi-1109379494.html
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maltepe, çöken bina, cenaze töreni
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Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden küçük Gülce'ye son veda: Annesi sedyeyle kızını uğurladı
15:40 19.10.2026 (güncellendi: 15:42 19.10.2026)
Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. 8 Ekim'de enkazdan çıkartılan küçük kızın cenaze töreninin yapılması için annesinin yoğun bakımdan çıkmasının beklendiği öğrenildi
İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Aynı olayda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi tamamlanan anne Sevgi Turan, sedyeyle katıldığı törende kızına veda etti.
Maltepe'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti yapılan törende, Turhan ailesi taziyeleri kabul etti. Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilen anne Sevgi Turhan, törene sedyeyle katılabildi. Olayın yaşandığı 8 Ekim'de enkazdan çıkartılan küçük kızın cenaze töreninin yapılması için annesi Sevgi Turhan'ın yoğun bakımdan çıkmasının beklendiği öğrenildi.
Cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı törende, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay da yer aldı.
Turhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na götürüldü.
Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında 8 Ekim'de çökme meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Enkazdan 9 kişi çıkarılmış, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklanmış, mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.