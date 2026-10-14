https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/adanada-ortaokulda-bicakli-kavga-kiz-ogrenci-arkadasini-evden-getirdigi-bicakla-yaraladi-1109538887.html
Adana'da ortaokulda bıçaklı kavga: Kız öğrenci, arkadaşını evden getirdiği bıçakla yaraladı
Adana'da ortaokulda bıçaklı kavga: Kız öğrenci, arkadaşını evden getirdiği bıçakla yaraladı
Sputnik Türkiye
Adana'da, ortaokula giden bir kız öğrenci, 6. sınıfa giden kız arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla yaraladı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T16:22+0300
2026-10-14T16:22+0300
2026-10-14T16:32+0300
türki̇ye
adana
okul
öğrenci
ortaokul
bıçaklı saldırı
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Adana'da ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşını yaraladı.İddiaya göre, 6. sınıfa giden kız öğrenci ile aynı sınıfa giden kız arkadaşı arasında 'dedikodu tartışması' çıktı. Tartışma sırasında saldırgan öğrenci evden getirdiği bıçakla arkadaşını yaraladı.Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Saldırgan öğrenci polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/ankarada-okula-silahli-saldiri-gece-ates-acan-5-supheli-tutuklandi-1109437615.html
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adana, okul, öğrenci, ortaokul, bıçaklı saldırı
adana, okul, öğrenci, ortaokul, bıçaklı saldırı
Adana'da ortaokulda bıçaklı kavga: Kız öğrenci, arkadaşını evden getirdiği bıçakla yaraladı
16:22 14.10.2026 (güncellendi: 16:32 14.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Adana'da, ortaokula giden bir kız öğrenci, 6. sınıfa giden kız arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla yaraladı.
Adana'da ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşını yaraladı.
İddiaya göre, 6. sınıfa giden kız öğrenci ile aynı sınıfa giden kız arkadaşı arasında 'dedikodu tartışması' çıktı. Tartışma sırasında saldırgan öğrenci evden getirdiği bıçakla arkadaşını yaraladı.
Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Saldırgan öğrenci polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.