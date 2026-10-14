https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/adanada-ortaokulda-bicakli-kavga-kiz-ogrenci-arkadasini-evden-getirdigi-bicakla-yaraladi-1109538887.html

Adana'da ortaokulda bıçaklı kavga: Kız öğrenci, arkadaşını evden getirdiği bıçakla yaraladı

Adana'da ortaokulda bıçaklı kavga: Kız öğrenci, arkadaşını evden getirdiği bıçakla yaraladı

Sputnik Türkiye

Adana'da, ortaokula giden bir kız öğrenci, 6. sınıfa giden kız arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla yaraladı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T16:22+0300

2026-10-14T16:22+0300

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türki̇ye

adana

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öğrenci

ortaokul

bıçaklı saldırı

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Adana'da ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşını yaraladı.İddiaya göre, 6. sınıfa giden kız öğrenci ile aynı sınıfa giden kız arkadaşı arasında 'dedikodu tartışması' çıktı. Tartışma sırasında saldırgan öğrenci evden getirdiği bıçakla arkadaşını yaraladı.Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Saldırgan öğrenci polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/ankarada-okula-silahli-saldiri-gece-ates-acan-5-supheli-tutuklandi-1109437615.html

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adana, okul, öğrenci, ortaokul, bıçaklı saldırı