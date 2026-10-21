https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/katar-endonezya-pakistan-ve-turkiye-arasinda-bedir-mutabakat-zapti-imzalandi-1109735864.html

Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye arasında 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı

Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye arasında 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı

Sputnik Türkiye

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma anlaşması imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Mutabakat, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T14:04+0300

2026-10-21T14:04+0300

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milli savunma bakanlığı (msb)

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Bedir Mutabakat Zaptı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı., Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/katar-duyurdu-yeni-bolgesel-savunma-ortakligi-hazirligi-1109662666.html

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Sputnik Türkiye

katar, endonezya, pakistan, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb)