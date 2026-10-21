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Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye arasında 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı
Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye arasında 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma anlaşması imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Mutabakat, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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Bedir Mutabakat Zaptı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı., Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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katar, endonezya, pakistan, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb)
katar, endonezya, pakistan, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb)

Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye arasında 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı

14:04 21.10.2026 (güncellendi: 14:12 21.10.2026)
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı (MSB)Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
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Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma anlaşması imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Mutabakat, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında işbirliğini amaçladığını duyurdu.
Bedir Mutabakat Zaptı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı., Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.
'Bedir' ne anlama geliyor? Mutabakata, Arapçada dolunay anlamına gelen 'Bedir' adı verildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Katar'ın başkenti Doha'da Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye savunma bakanlıkları arasında çok taraflı 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandı. Mutabakat, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında işbirliğini amaçlıyor."
Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
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