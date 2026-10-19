https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/katar-duyurdu-yeni-bolgesel-savunma-ortakligi-hazirligi-1109662666.html

Katar duyurdu: Yeni bölgesel savunma ortaklığı hazırlığı

Katar duyurdu: Yeni bölgesel savunma ortaklığı hazırlığı

Sputnik Türkiye

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, yeni bir bölgesel savunma ortaklığını duyurmaya hazırlandığını bildirdi. İşte detaylar...

2026-10-19T12:32+0300

2026-10-19T12:32+0300

2026-10-19T12:32+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda konuşan Al Sani, bölgesel ortaklarla yeni savunma girişimleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Yakında yeni bir ortaklık duyuracağımızı söylemekten memnuniyet duyuyorum" dedi.Al Sani, Katar'ın yakın zamanda savunma kapasitesini gözden geçirdiğini ve hava savunması, insansız hava araçlarına karşı önlemler, siber güvenlik ve su güvenliği alanlarına öncelik verdiğini aktardı.Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu söyleyen Al Sani, ABD ile yürütülen işbirliğinin Körfez ülkelerinin savunma kapasitesini güçlendirdiğini söyledi.Al Sarni, İran savaşında gerçekleştirilen saldırıların yüzde 90'ından fazlasının ortak uzmanlık ve onlarca yıllık askeri yatırımlar sayesinde önlendiğini ekledi.'İran ile iletişimimizi hiçbir zaman kesmiyoruz'Al Sani, saldırılar başlamadan önce Katar ile İran arasında güvene dayalı bir ilişki bulunduğunu belirterek iki ülkenin ortak doğalgaz sahasına sahip olduğunu hatırlattı.Al Sani, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın 2025'te gerçekleştirdiği misillemeyle ilgili ilk önce İsrail'in saldırılarıyla başlayan Haziran savaşını hatırlatarak "Geçen yıl haziran ayına kadar İran ile herhangi bir olay yaşamamıştık" diye konuştu.Katar'ın Ras Laffan doğalgaz tesisine yönelik İran saldırısı hakkında sorulan soruya yanıt veren Al Sani, Doha'nın saldırı karşısında "şaşırdığını" ifade etti. Al Sani, saldırının ardından Tahran ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti."İletişimimizi hiçbir zaman kesmiyoruz" diyen Al Sani, iki ülke arasında görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen Katar'ın İran ile farklı düzeylerde temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/iran-genelkurmay-baskani-abd-baskani-artik-yaslandi-yerinden-kalkacak-durumda-degil-1109652901.html

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