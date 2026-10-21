https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/jd-vance-bibi-netanyahuya-saldirmiyorum-bibi-netanyahuya-destek-de-vermiyorum-1109750251.html
JD Vance: Bibi Netanyahu’ya saldırmıyorum, Bibi Netanyahu’ya destek de vermiyorum
JD Vance: Bibi Netanyahu’ya saldırmıyorum, Bibi Netanyahu’ya destek de vermiyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’deki seçimlere ilişkin tutumunu açıklayarak önceliğinin 3 Kasım’da yapılacak Kongre seçimleri olduğunu, Netanyahu’ya... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yabancı ülkelerdeki seçimler yerine 3 Kasım’da yapılacak ABD Kongre seçimlerine odaklandığını ifade etti.İsrail’deki seçimlerde Başbakan Benyamin Netanyahu’ya destek vermediği yönündeki açıklamaları hakkında konuşan Vance, önceliğinin Amerikan seçimleri olduğunu söyledi. Vance, “Bibi Netanyahu’ya saldırmıyorum, Bibi Netanyahu’ya destek de vermiyorum” ifadelerini kullandı.Önceliğinin ABD’deki Cumhuriyetçi adayların seçilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Vance, şunları söyledi:Vance, Netanyahu’ya destek verilip verilmeyeceği konusunda son kararın ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğunu belirterek, şöyle konuştu:Trump, Netanyahu’ya desteğini açıklamıştıTrump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu’ya desteğini açıklamıştı.Vance ise bir gün önce yaptığı açıklamada, Netanyahu’ya destek verdiğini söylemekten kaçınmış ve “Ben Amerikalı adayları destekliyorum ve ara seçimlerde odaklandığım konu bu. Dolayısıyla İsrail seçimlerine müdahil olmuyorum” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/witkoff-putin-ile-st-petersburgdaki-gorusmemiz-yapici-gecti-1109748471.html
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abd, jd vance, i̇srail, benyamin netanyahu
abd, jd vance, i̇srail, benyamin netanyahu
JD Vance: Bibi Netanyahu’ya saldırmıyorum, Bibi Netanyahu’ya destek de vermiyorum
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’deki seçimlere ilişkin tutumunu açıklayarak önceliğinin 3 Kasım’da yapılacak Kongre seçimleri olduğunu, Netanyahu’ya destek verme kararının ise ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğunu belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yabancı ülkelerdeki seçimler yerine 3 Kasım’da yapılacak ABD Kongre seçimlerine odaklandığını ifade etti.
İsrail’deki seçimlerde Başbakan Benyamin Netanyahu’ya destek vermediği yönündeki açıklamaları hakkında konuşan Vance, önceliğinin Amerikan seçimleri olduğunu söyledi. Vance, “Bibi Netanyahu’ya saldırmıyorum, Bibi Netanyahu’ya destek de vermiyorum” ifadelerini kullandı.
Önceliğinin ABD’deki Cumhuriyetçi adayların seçilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Vance, şunları söyledi:
“Şu anda Amerikan seçim döngüsünün ortasındayız ve ben ABD’deki adaylarımızın seçilmesini sağlamaya odaklanmış durumdayım”
Vance, Netanyahu’ya destek verilip verilmeyeceği konusunda son kararın ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Bence nihayetinde önemli olan Başkan’ın desteği ve Başkan, kendi tercihlerine göre bu desteği nasıl vereceğine dair kararı kendisi verecek”
Trump, Netanyahu’ya desteğini açıklamıştı
Trump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu’ya desteğini açıklamıştı.
Vance ise bir gün önce yaptığı açıklamada, Netanyahu’ya destek verdiğini söylemekten kaçınmış ve “Ben Amerikalı adayları destekliyorum ve ara seçimlerde odaklandığım konu bu. Dolayısıyla İsrail seçimlerine müdahil olmuyorum” ifadelerini kullanmıştı.