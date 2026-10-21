https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/jd-vance-bibi-netanyahuya-saldirmiyorum-bibi-netanyahuya-destek-de-vermiyorum-1109750251.html

JD Vance: Bibi Netanyahu’ya saldırmıyorum, Bibi Netanyahu’ya destek de vermiyorum

JD Vance: Bibi Netanyahu’ya saldırmıyorum, Bibi Netanyahu’ya destek de vermiyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’deki seçimlere ilişkin tutumunu açıklayarak önceliğinin 3 Kasım’da yapılacak Kongre seçimleri olduğunu, Netanyahu’ya... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yabancı ülkelerdeki seçimler yerine 3 Kasım’da yapılacak ABD Kongre seçimlerine odaklandığını ifade etti.İsrail’deki seçimlerde Başbakan Benyamin Netanyahu’ya destek vermediği yönündeki açıklamaları hakkında konuşan Vance, önceliğinin Amerikan seçimleri olduğunu söyledi. Vance, “Bibi Netanyahu’ya saldırmıyorum, Bibi Netanyahu’ya destek de vermiyorum” ifadelerini kullandı.Önceliğinin ABD’deki Cumhuriyetçi adayların seçilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Vance, şunları söyledi:Vance, Netanyahu’ya destek verilip verilmeyeceği konusunda son kararın ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğunu belirterek, şöyle konuştu:Trump, Netanyahu’ya desteğini açıklamıştıTrump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu’ya desteğini açıklamıştı.Vance ise bir gün önce yaptığı açıklamada, Netanyahu’ya destek verdiğini söylemekten kaçınmış ve “Ben Amerikalı adayları destekliyorum ve ara seçimlerde odaklandığım konu bu. Dolayısıyla İsrail seçimlerine müdahil olmuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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