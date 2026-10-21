https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/izmirde-yaklasik-2-bin-yillik-zeus-heykel-basi-ele-gecirildi-1109726253.html
İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T09:56+0300
2026-10-21T09:56+0300
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i̇zmir
roma
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zeus
heykel
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.Bu kapsamda Konak'ta belirlenen adrese yapılan baskında mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Eserin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sofra-kulturune-isik-tutacak-bakan-ersoy-duyurdu-akdenizden-2-bin-100-yillik-luks-sofra-takimi-1109087567.html
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i̇zmir, roma, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, zeus, heykel
i̇zmir, roma, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, zeus, heykel
İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Konak'ta belirlenen adrese yapılan baskında mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Eserin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.