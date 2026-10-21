Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/izmirde-yaklasik-2-bin-yillik-zeus-heykel-basi-ele-gecirildi-1109726253.html
İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T09:56+0300
2026-10-21T09:56+0300
türki̇ye
i̇zmir
roma
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
zeus
heykel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109725910_0:172:1975:1283_1920x0_80_0_0_9ecea57e075f209b70002930ed6754af.jpg
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.Bu kapsamda Konak'ta belirlenen adrese yapılan baskında mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Eserin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sofra-kulturune-isik-tutacak-bakan-ersoy-duyurdu-akdenizden-2-bin-100-yillik-luks-sofra-takimi-1109087567.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109725910_239:0:1950:1283_1920x0_80_0_0_de3b5a68cebd406e8fc666520c9141cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, roma, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, zeus, heykel
i̇zmir, roma, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, zeus, heykel

İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

09:56 21.10.2026
© İzmir İl Emniyet Müdürlüğüİzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.
© İzmir İl Emniyet Müdürlüğüİzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
© İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
Bu kapsamda Konak'ta belirlenen adrese yapılan baskında mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Eserin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Akdeniz'den 2 bin 100 yıllık sofra takımı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
YAŞAM
Sofra kültürüne ışık tutacak, Bakan Ersoy duyurdu: Akdeniz'den 2 bin 100 yıllık lüks sofra takımı çıktı
28 Eylül, 11:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала