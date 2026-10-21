https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/istanbulda-servis-minibusu-kamyona-carpti-yaralilar-var--1109724214.html
İstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı: Yaralılar var
İstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T09:07+0300
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İstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı.Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde seyreden 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.9 yaralı varKazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.Yaralılar çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/mhp-konvoyunda-kaza-1-kisi-hayatini-kaybetti-milletvekili-zuhal-karakoc-dahil-7-kisi-yaralandi-1109454700.html
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türkiye, arnavutköy, i̇stanbul
İstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı: Yaralılar var
Ayrıntılar geliyor
Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
İstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde seyreden 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.