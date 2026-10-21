Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/istanbulda-servis-minibusu-kamyona-carpti-yaralilar-var--1109724214.html
İstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı: Yaralılar var
İstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T09:07+0300
2026-10-21T09:07+0300
türki̇ye
türkiye
arnavutköy
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109724275_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_19ca26e985c11f2dbfc139ca7d33795c.jpg
İstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı.Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde seyreden 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.9 yaralı varKazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.Yaralılar çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/mhp-konvoyunda-kaza-1-kisi-hayatini-kaybetti-milletvekili-zuhal-karakoc-dahil-7-kisi-yaralandi-1109454700.html
türki̇ye
arnavutköy
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109724275_241:0:1441:900_1920x0_80_0_0_81edb0d8d1491f50b41ff2e95e70bb40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, arnavutköy, i̇stanbul
türkiye, arnavutköy, i̇stanbul

İstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı: Yaralılar var

09:07 21.10.2026
© İstanbul İtfaiyesiİstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı: Yaralılar var
İstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© İstanbul İtfaiyesi
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
İstanbul'da servis minibüsü kamyona çarptı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde seyreden 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

9 yaralı var

Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, Milletvekili Zuhal Karakoç dahil 7 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
TÜRKİYE
MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, Milletvekili Zuhal Karakoç dahil 7 kişi yaralandı
11 Ekim, 16:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала