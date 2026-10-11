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MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, Milletvekili Zuhal Karakoç dahil 7 kişi yaralandı
MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, Milletvekili Zuhal Karakoç dahil 7 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
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Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında, kamyonet ile otomobil çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 7 kişi arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un yanı sıra koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu öğrenildi.Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Zuhal Karakoç kimdir?1983 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Zuhal Karakoç, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapan ve doçent unvanını alan Karakoç, MEB ve AFAD'da çeşitli görevlerde bulundu. Karakoç, 2023 genel seçimlerinde MHP'den Kahramanmaraş milletvekili seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/manisada-tir-ile-yolcu-otobusu-carpisti-4-olu-cok-sayida-yarali-var-1109451501.html
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mhp, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, milletvekilleri, kadın milletvekili, milletvekili
mhp, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, milletvekilleri, kadın milletvekili, milletvekili

MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, Milletvekili Zuhal Karakoç dahil 7 kişi yaralandı

16:51 11.10.2026 (güncellendi: 18:09 11.10.2026)
© AA / Deniz DoğanMHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, Milletvekili Zuhal Karakoç dahil 7 kişi yaralandı
MHP konvoyunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, Milletvekili Zuhal Karakoç dahil 7 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© AA / Deniz Doğan
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında, kamyonet ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 7 kişi arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un yanı sıra koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu öğrenildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zuhal Karakoç kimdir?

1983 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Zuhal Karakoç, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapan ve doçent unvanını alan Karakoç, MEB ve AFAD'da çeşitli görevlerde bulundu. Karakoç, 2023 genel seçimlerinde MHP'den Kahramanmaraş milletvekili seçildi.
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