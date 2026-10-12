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16 saat su kesilecek: İstanbul Maltepe'de hangi mahallelerde su kesintisi olacak?
16 saat su kesilecek: İstanbul Maltepe'de hangi mahallelerde su kesintisi olacak?
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de bazı mahallelere 16 saat su verilemeyecek. Su kesintisi yapılacak mahalleler, "Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu" olarak açıklandı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da bazı mahallelere 16 saat su verilemeyecek.İSKİ duyurduİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.İSKİ'nin açıklamasına göre, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için inşa edilen Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.İstanbullular dikkat: Yarın su kesilecekBu kapsamda yarın saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında Maltepe'nin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.Hangi mahallelerde su kesilecek?Su kesintisi yapılacak mahalleler, "Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu" olarak açıklandı.
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su kesintisi
su kesintisi

16 saat su kesilecek: İstanbul Maltepe'de hangi mahallelerde su kesintisi olacak?

12:36 12.10.2026 (güncellendi: 12:53 12.10.2026)
© Mahmut Serdar Alakuşsusuzluk
susuzluk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© Mahmut Serdar Alakuş
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İstanbul Maltepe'de bazı mahallelere 16 saat su verilemeyecek. Su kesintisi yapılacak mahalleler, "Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu" olarak açıklandı.
İstanbul'da bazı mahallelere 16 saat su verilemeyecek.

İSKİ duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İSKİ'nin açıklamasına göre, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için inşa edilen Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

İstanbullular dikkat: Yarın su kesilecek

Bu kapsamda yarın saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında Maltepe'nin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Hangi mahallelerde su kesilecek?

Su kesintisi yapılacak mahalleler, "Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu" olarak açıklandı.
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