https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abd-iran-savasinda-diplomatik-beklenti-zayifladi-petrol-fiyatlari-2-dolar-yukseldi-1109738155.html
ABD-İran savaşında 'diplomatik' beklenti zayıfladı: Petrol fiyatları 2 dolar yükseldi
ABD-İran savaşında 'diplomatik' beklenti zayıfladı: Petrol fiyatları 2 dolar yükseldi
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatları, İran'ın ABD ile diplomatik ilerleme sağlanabileceğine ilişkin beklentileri zayıflatan açıklamalarının ardından çarşamba günü varil başına 2... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T15:01+0300
2026-10-21T15:01+0300
2026-10-21T15:01+0300
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brent petrol
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Brent vadeli petrol kontratları, TSİ 10.48 itibarıyla 2.06 dolar, yani yüzde 1.9 artarak varil başına 110.85 dolara yükseldi. ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise 2.13 dolar, yani yüzde 2.2 değer kazanarak 99.95 dolara çıktı.5 ayın en yüksek seviyesini dün gördüDün Brent petrolü son beş ayın, WTI ise son beş ayın en yüksek seviyelerini gördü. Ancak İran Cumhurbaşkanı ile Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmede arabuluculuk girişimlerinin ele alınması, fiyatların daha sonra gerilemesine yol açtı.Arakçi ve Pezeşkiyan'ın demeçleriBugün ise İngiliz basınından Financial Times'a konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin kendisini savunmaya tamamen hazır olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise devlet medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ı abluka altında tutup tehdit ederken Tahran'dan diyalog bekleyemeyeceğini belirtti.ABD'de petrol stokları gerilediABD'de Enerji Bakanlığından iki yetkili, salı günü yaptıkları açıklamada, yakıt üretimini artırmak amacıyla dünya genelindeki rafinerilerle birlikte çalıştıklarını bildirdi.Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine atıfta bulunan piyasa kaynaklarına göre, 16 Ekim'de sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 4.9 milyon varil azaldı. Aynı dönemde benzin ve damıtılmış petrol ürünleri stoklarında da düşüş kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kuresel-petrol-fiyatlari-5-ayin-zirvesinde-subat-sonundan-bu-yana-yuzde-55ten-fazla-artti-1109710583.html
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petrol fiyatları, brent petrol, wti petrolü
petrol fiyatları, brent petrol, wti petrolü
ABD-İran savaşında 'diplomatik' beklenti zayıfladı: Petrol fiyatları 2 dolar yükseldi
Petrol fiyatları, İran'ın ABD ile diplomatik ilerleme sağlanabileceğine ilişkin beklentileri zayıflatan açıklamalarının ardından çarşamba günü varil başına 2 dolardan fazla yükseldi. Brent petrolü beş ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, ABD'nin ham petrol ve petrol ürünleri stoklarındaki düşüş de fiyatları destekledi.
Brent vadeli petrol kontratları, TSİ 10.48 itibarıyla 2.06 dolar, yani yüzde 1.9 artarak varil başına 110.85 dolara yükseldi. ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise 2.13 dolar, yani yüzde 2.2 değer kazanarak 99.95 dolara çıktı.
5 ayın en yüksek seviyesini dün gördü
Dün Brent petrolü son beş ayın, WTI ise son beş ayın en yüksek seviyelerini gördü. Ancak İran Cumhurbaşkanı ile Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmede arabuluculuk girişimlerinin ele alınması, fiyatların daha sonra gerilemesine yol açtı.
Arakçi ve Pezeşkiyan'ın demeçleri
Bugün ise İngiliz basınından Financial Times'a konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin kendisini savunmaya tamamen hazır olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise devlet medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ı abluka altında tutup tehdit ederken Tahran'dan diyalog bekleyemeyeceğini belirtti.
ABD'de petrol stokları geriledi
ABD'de Enerji Bakanlığından iki yetkili, salı günü yaptıkları açıklamada, yakıt üretimini artırmak amacıyla dünya genelindeki rafinerilerle birlikte çalıştıklarını bildirdi.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine atıfta bulunan piyasa kaynaklarına göre, 16 Ekim'de sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 4.9 milyon varil azaldı. Aynı dönemde benzin ve damıtılmış petrol ürünleri stoklarında da düşüş kaydedildi.