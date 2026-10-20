https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/arastirma-dehb-olan-kisilerde-olum-riski-yuzde-71-daha-yuksek-1109701084.html

Araştırma: DEHB olan kişilerde ölüm riski yüzde 71 daha yüksek

Araştırma: DEHB olan kişilerde ölüm riski yüzde 71 daha yüksek

Sputnik Türkiye

16 milyon kişinin verilerinin incelendiği araştırmada dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan kişilerde herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinin... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T14:02+0300

2026-10-20T14:02+0300

2026-10-20T14:02+0300

sağlik

jama network open

abd

araştırma

dikkat eksikliği

dehb

hiperaktivite bozukluğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100062708_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_e152ea2fc03b3c45d024c7845456a1ee.png

İngiltere'deki University College London araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışmada, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile ölüm riski arasındaki ilişki incelendi. Yaklaşık 16 milyon kişinin verilerini kapsayan 19 araştırmanın analiz edildiği çalışmada, DEHB olan kişilerde herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.Bulguları JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, DEHB olan kişilerde herhangi bir nedene bağlı ölüm riski, bu bozukluğu olmayanlara kıyasla yüzde 71 daha yüksek çıktı.Araştırmacılar, ölüm nedenlerini de inceleyerek DEHB olan kişilerde intihara bağlı ölüm riskinin yüzde 89, kaza sonucu veya kasıtlı yaralanmalara bağlı ölüm riskinin yüzde 55, doğal nedenlere bağlı ölüm riskinin ise yüzde 27 daha yüksek olduğunu belirledi.DEHB ilaçları ölüm riskindeki azalmayla ilişkiliAraştırmada, DEHB tedavisinde kullanılan ilaçların herhangi bir nedene bağlı ölüm riskindeki azalmayla ilişkili olduğu görüldü. İlaç kullanan DEHB'li kişilerde ölüm riski, kullanmayanlara kıyasla yüzde 25 daha düşük bulundu.Araştırmacılar, bulguların DEHB ile ölüm riski arasında bir ilişki olduğunu gösterdiğini, ancak farklı araştırmalar arasında önemli farklılıklar bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle riskin daha doğru değerlendirilebilmesi için standart yöntemlerle yürütülen ve diğer etkenleri daha iyi hesaba katan yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Araştırmacılardan erken tanı ve tedavi vurgusuÖte yandan araştırmacılar, sonuçların DEHB olan her bireyin erken yaşta hayatını kaybedeceği anlamına gelmediğini ifade etti. Uzmanlar, son yıllarda DEHB tanılarının arttığına işaret ederken özellikle ölüm riskinin daha yüksek olduğu ileri yaş gruplarında bozukluğun yeterince teşhis edilemeyebileceğine dikkati çekti.Araştırmacılar, bulguların DEHB'nin zamanında teşhis edilmesinin ve uygun tedaviye erişimin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/bilim-insanlari-gelistirdi-yuz-fotografindan-kanser-hastalarinin-olum-riski-tahmin-edilebiliyor-1109692575.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jama network open, abd, araştırma, dikkat eksikliği, dehb, hiperaktivite bozukluğu