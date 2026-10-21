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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kafa kafaya çarpıştıHüseyin B. idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobil, Suvermez Köyü yolu Hisar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/ankarada-ego-otobusu-ust-gecidin-ayagina-carpti-24-yarali-1109718472.html
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afyon, trafik kazası
afyon, trafik kazası

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

10:40 21.10.2026
© İl Jandarma KomutanlığıAfyonkarahisar kaza
Afyonkarahisar kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© İl Jandarma Komutanlığı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kafa kafaya çarpıştı

Hüseyin B. idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobil, Suvermez Köyü yolu Hisar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
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Ankara'da EGO otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 24 yaralı
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