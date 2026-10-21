https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/iki-otomobil-kafa-kafaya-carpisti-4-kisi-hayatini-kaybetti-4-kisi-yaralandi-1109727906.html
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T10:40+0300
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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kafa kafaya çarpıştıHüseyin B. idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobil, Suvermez Köyü yolu Hisar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/ankarada-ego-otobusu-ust-gecidin-ayagina-carpti-24-yarali-1109718472.html
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afyon, trafik kazası
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Hüseyin B. idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobil, Suvermez Köyü yolu Hisar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.