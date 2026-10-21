https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/iki-otomobil-kafa-kafaya-carpisti-4-kisi-hayatini-kaybetti-4-kisi-yaralandi-1109727906.html

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T10:40+0300

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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kafa kafaya çarpıştıHüseyin B. idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobil, Suvermez Köyü yolu Hisar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/ankarada-ego-otobusu-ust-gecidin-ayagina-carpti-24-yarali-1109718472.html

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