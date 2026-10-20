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Ankara'da EGO otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 24 yaralı
Ankara'da EGO otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 24 yaralı
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T22:38+0300
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Erler Mahallesi 2453. Cadde'de Etimesgut yönünde ilerleyen 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, otobüste sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trafik-kazasini-kazanc-kapisi-yapanlara-operasyon-adana-merkezli-operasyonda-77-gozalti-1109688472.html
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ego, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara tabip odası, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
ego, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara tabip odası, kaza, kaza sebebi, trafik kazası

Ankara'da EGO otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 24 yaralı

22:38 20.10.2026
© AA / Güven YılmazAnkara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© AA / Güven Yılmaz
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Erler Mahallesi 2453. Cadde'de Etimesgut yönünde ilerleyen 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, otobüste sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
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