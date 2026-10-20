https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/ankarada-ego-otobusu-ust-gecidin-ayagina-carpti-24-yarali-1109718472.html
Ankara'da EGO otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 24 yaralı
Ankara'da EGO otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 24 yaralı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T22:38+0300
2026-10-20T22:38+0300
2026-10-20T22:38+0300
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ankara cumhuriyet başsavcılığı
ankara tabip odası
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kaza sebebi
trafik kazası
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Erler Mahallesi 2453. Cadde'de Etimesgut yönünde ilerleyen 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, otobüste sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trafik-kazasini-kazanc-kapisi-yapanlara-operasyon-adana-merkezli-operasyonda-77-gozalti-1109688472.html
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ego, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara tabip odası, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
ego, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara tabip odası, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
Ankara'da EGO otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 24 yaralı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Erler Mahallesi 2453. Cadde'de Etimesgut yönünde ilerleyen 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, otobüste sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi ise hastaneye kaldırıldı.