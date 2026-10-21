https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/icisleri-bakani-ciftci-terorsuz-turkiye-sureci-icinde-dogu-ve-guneydoguda-2-bin-63-yol-kontrol-1109723694.html

İçişleri Bakanı Çiftçi: Terörsüz Türkiye süreci içinde Doğu ve Güneydoğu'da 2 bin 63 yol kontrol noktası kaldırıldı

İçişleri Bakanı Çiftçi: Terörsüz Türkiye süreci içinde Doğu ve Güneydoğu'da 2 bin 63 yol kontrol noktası kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıldığını açıkladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 bin 63 yol kontrol noktasının... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T08:19+0300

2026-10-21T08:19+0300

2026-10-21T08:19+0300

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mustafa çiftçi

güneydoğu anadolu

güneydoğu

terörsüz türkiye

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2 bin 63 yol kontrol noktasının kaldırıldığını duyuran Çiftçi, yaklaşık iki yıldır devam eden sürecin tamamlanmasına çok yaklaşıldığını söyledi.Türkiye gazetesine konuşan Bakan Çiftçi, bölgede güvenlik koşullarının iyileştiğini ve günlük yaşamın normalleştiğini belirtti. Terörle mücadeleye ayrılan kaynakların artık doğrudan yatırımlara yönlendirildiğini ifade eden Çiftçi, güvenlik güçlerinin olası provokasyonlara karşı tedbirlerini sürdürdüğünü vurguladı.Bakan Çiftçi'nin açıklamaları, Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşama, bölgedeki güvenlik uygulamalarının değişmesi ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin değerlendirmeleriyle öne çıktı.Terörsüz Türkiye sürecinde sona mı gelindi?Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların yaklaşık iki yıldır devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürecin geldiği noktaya ilişkin iyimser mesajlar verdi.Çiftçi, yürütülen çalışmaların başarıyla ilerlediğini savunarak "Bitmeye çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.Bu açıklama, hükümetin Terörsüz Türkiye sürecinde son aşamaya yaklaşıldığı yönündeki değerlendirmesini ortaya koydu. Ancak Bakan Çiftçi, sürecin tamamlanacağına ilişkin kesin bir tarih paylaşmadı.Doğu ve Güneydoğu'da 2 bin 63 yol kontrol noktası kaldırıldıBakan Çiftçi'nin açıklamasındaki en dikkat çekici başlıklardan biri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki güvenlik uygulamalarında yaşanan değişim oldu.Bölgede huzur ve güven ortamının güçlendiğini belirten Çiftçi, bu gelişmeler doğrultusunda 2 bin 63 yol kontrol noktasının kaldırıldığını bildirdi.Söz konusu adım, bölgedeki güvenlik uygulamalarının yeniden düzenlenmesi açısından önem taşıyor. Ancak kaldırılan noktaların illere göre dağılımı ve uygulamanın hangi tarihler arasında gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar yatırımlara yönlendiriliyorİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgedeki güvenlik ortamının iyileşmesiyle birlikte kamu kaynaklarının kullanımında da değişiklik yaşandığını ifade etti.Geçmişte terörle mücadeleye ayrılan kaynakların artık doğrudan yatırımlara dönüştürüldüğünü belirten Çiftçi, bölgede ekonomik ve sosyal hayatın normalleştiğine dikkat çekti.Bununla birlikte Bakan, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye yönelik olası provokasyonlara karşı güvenlik birimlerinin gerekli tedbirleri aldığını vurguladı.Çiftçi'nin açıklamaları, güvenlik önlemlerindeki değişime rağmen risklere karşı hazırlıklı olma yaklaşımının sürdürüldüğünü gösteriyor.

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mustafa çiftçi, güneydoğu anadolu, güneydoğu, terörsüz türkiye