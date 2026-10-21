https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/altin-fiyatlarinda-dusus-suruyor-kritik-seviyeler-belli-oldu-1109722657.html

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Kritik seviyeler belli oldu

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Kritik seviyeler belli oldu

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları 21 Ekim Çarşamba günü Asya işlemlerinde gerilemeye devam etti. Ons altın 4.120 dolara kadar düşerken yüksek petrol fiyatları ve ABD Merkez... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T07:42+0300

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Altın fiyatlarında düşüş 21 Ekim 2026 Çarşamba gününün ilk işlemlerinde de etkisini sürdürdü. Ons altın, Asya piyasalarında yaklaşık 4.120 dolar seviyesine gerileyerek 4.150 doların altında kaldı. Küresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD enflasyon beklentileri ve Fed'in faiz politikası altının yönünü belirleyen temel faktörler arasında öne çıkarken, yatırımcılar düşüşün hangi seviyede durabileceğine odaklandı.Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları üzerindeki etkisi, altın piyasasında alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıkarıyor. Normal koşullarda jeopolitik risklerden destek bulan güvenli liman altın, bu kez yükselen enflasyon ve faiz beklentilerinin baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.Teknik analizlerde ise 4.065 dolar desteği kritik eşik olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 4.000 dolar psikolojik sınırının yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.Altın fiyatları neden düşüyor? Petrol ve Fed baskısıAltın fiyatlarındaki gerilemenin arkasında, enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ve ABD para politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol arzına yönelik endişeleri artırması, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor.Yüksek petrol fiyatları, ABD'de enflasyonun beklenenden uzun süre yüksek kalabileceği yönündeki kaygıları güçlendiriyor. Bu durum, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını uzun süre yüksek tutabileceği veya yeni bir faiz artışına gidebileceği ihtimalini gündemde tutuyor.Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında tahvil gibi faiz getirili yatırım araçları karşısında dezavantajlı hale gelebiliyor. Bu nedenle son işlemlerde faiz ve enflasyon endişeleri, jeopolitik risklerin oluşturduğu güvenli liman talebinin önüne geçmiş durumda.Ons altında ilk kritik direnç 4.170 dolarOns altının teknik görünümünde yukarı yönlü hareketler açısından ilk önemli direnç 4.170 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatların bu seviyeyi yeniden aşması, kısa vadeli satış baskısının hafiflemeye başladığına işaret edebilir.Ancak analistlerin değerlendirmelerine göre, 4.170 doların aşılması tek başına kalıcı bir yükselişin başladığı anlamına gelmiyor. Daha güçlü bir toparlanma için altının sonraki direnç bölgelerinde de tutunması gerekiyor.Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 4.235 dolar seviyesi izlenecek. Bu bölgenin üzerinde ise 4.275 dolar bir sonraki önemli direnç olarak öne çıkıyor.Altında 4.065 dolar kırılırsa ne olur?Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği aşağı yönlü senaryoda ilk kritik destek 4.065 dolar seviyesinde bulunuyor. Teknik analizde bu bölge, Bollinger alt bandına karşılık geliyor.Ons altının 4.065 dolar seviyesinde tutunması, satış baskısının hafiflemesi açısından önem taşıyor. Ancak bu desteğin aşağı yönlü kırılması halinde 4.000 dolar seviyesi yeni bir psikolojik eşik olarak gündeme gelebilir.Bununla birlikte, 4.000 dolara gerileme kesinleşmiş bir fiyat tahmini değil, teknik göstergeler üzerinden değerlendirilen olası bir risk senaryosu. Özellikle ABD doları, tahvil faizleri ve Fed beklentilerindeki değişimler, fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.Altında izlenecek destek ve direnç seviyeleri21 Ekim tarihli teknik değerlendirmelerde öne çıkan seviyeler şöyle:Bu seviyeler, ons altının dolar cinsinden fiyatı için geçerli olup piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.Fed faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?ABD Merkez Bankasının 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği toplantı, altın piyasalarının önündeki önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor.21 Ekim'in ilk saatlerinde aktarılan vadeli piyasa fiyatlamasına göre, Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitme olasılığı yüzde 16,1 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, piyasalarda ağırlıklı beklentinin faizlerin sabit tutulması yönünde olduğunu gösteriyor.Bununla birlikte, Fed'in faizleri değiştirmemesi, altın üzerindeki satış baskısının tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Yatırımcılar, bankanın yılın kalan bölümünde yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceğine ilişkin mesajlarını da yakından izleyecek.Altın yeniden yükselir mi? İki senaryo öne çıkıyorAltın fiyatlarının geleceği açısından petrol piyasasındaki gelişmeler ve ABD faiz beklentileri belirleyici olacak.İlk senaryoda, petrol fiyatlarının gerilemesi ve enflasyon endişelerinin hafiflemesi, Fed'in daha sıkı para politikasına yönelme ihtimalini azaltabilir. Böyle bir gelişme, altının yeniden 4.170 dolar direncini test etmesini destekleyebilir.İkinci senaryoda ise enerji fiyatlarının yüksek kalması ve faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, altın üzerindeki satış baskısını sürdürebilir. Bu durumda 4.065 dolar desteği ve ardından 4.000 dolar seviyesi yeniden yatırımcıların gündemine girebilir.27-28 Ekim Fed toplantısı öncesinde piyasaların odağında, yalnızca faiz kararının kendisi değil, ABD enflasyon görünümü, petrol fiyatları ve merkez bankasının gelecek döneme ilişkin mesajları bulunacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/merkez-bankasi-faiz-karari-yarin-aciklanacak-gozler-tcmbde-1109722160.html

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