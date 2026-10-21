https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/husilerden-yeni-aciklama-suudi-arabistanin-gonderdigi-askeri-techizati-hedef-aldik-1109739879.html
Husiler'den yeni açıklama: 'Suudi Arabistan’ın gönderdiği askeri teçhizatı hedef aldık'
Husiler'den yeni açıklama: 'Suudi Arabistan’ın gönderdiği askeri teçhizatı hedef aldık'
Sputnik Türkiye
Husiler, Yemen'in Mukella kentindeki Reyyan Havalimanı'nda bulunan ve Suudi Arabistan’ın gönderdiği askeri teçhizatı hedef aldıklarını duyurdu.
2026-10-21T15:36+0300
2026-10-21T15:36+0300
2026-10-21T15:36+0300
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın kargo uçaklarıyla Reyyan Havalimanı'na gönderdiği askeri teçhizatı hedef aldıklarını söyledi.Suudi Arabistan'ın Reyyan Havalimanı'nı askeri teçhizatı taşımak için kullandığını öne süren Seri, sivil tesislerin askeri amaçlarla kullanılmamasını istedi.Yemen'de çatışmalarda son durum
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abd-iran-savasinda-diplomatik-beklenti-zayifladi-petrol-fiyatlari-2-dolar-yukseldi-1109738155.html
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suudi arabistan, yemen, husiler, sana, saudi aramco, haberler
suudi arabistan, yemen, husiler, sana, saudi aramco, haberler
Husiler'den yeni açıklama: 'Suudi Arabistan’ın gönderdiği askeri teçhizatı hedef aldık'
Husiler, Yemen'in Mukella kentindeki Reyyan Havalimanı'nda bulunan ve Suudi Arabistan’ın gönderdiği askeri teçhizatı hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın kargo uçaklarıyla Reyyan Havalimanı'na gönderdiği askeri teçhizatı hedef aldıklarını söyledi.
Suudi Arabistan'ın Reyyan Havalimanı'nı askeri teçhizatı taşımak için kullandığını öne süren Seri, sivil tesislerin askeri amaçlarla kullanılmamasını istedi.
Yemen'de çatışmalarda son durum
Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ile Husiler arasındaki iç savaş, yıllar süren görece durgunluğun ardından ABD ve İsrail'in
İran'a yönelik savaşıyla yeniden alevlendi.
Geçen ay Kızıldeniz kıyısında
hükümete bağlı güçlerin kontrolündeki stratejik bölgeleri ele geçiren Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar hızla tırmandı. Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri karşı saldırıya geçerek, Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almayı amaçlayan ‘Yemen'in Şafağı’
operasyonunu başlattı. Operasyonun hedefleri arasında Husilerin 2014'te ele geçirdiği başkent Sana da bulunuyor.
Husiler ise Suudi Arabistan'a yönelik
saldırılarını artırdı. Bu saldırılar arasında Riyad'daki uluslararası havalimanı ve Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun hedef alınması da yer aldı.