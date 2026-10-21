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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS)... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
ösym
ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi
türkiye
hukuk
sınav
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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 27 Eylül'de uygulanan 2026-HMGS/2 ile 2026-İYÖS'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/osym-duyurdu-kpss-2026-sonuclari-aciklandi-1109344193.html
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ösym, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, türkiye, hukuk, sınav
ösym, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, türkiye, hukuk, sınav

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı

11:14 21.10.2026
© AASınav
Sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) sonuçları açıklandı.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 27 Eylül'de uygulanan 2026-HMGS/2 ile 2026-İYÖS'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
TÜRKİYE
ÖSYM duyurdu: KPSS 2026 sonuçları açıklandı
7 Ekim, 06:57
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