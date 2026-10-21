https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/hukuk-mesleklerine-giris-sinavi-ile-idari-yargi-on-sinavi-sonuclari-aciklandi-1109728827.html

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS)... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

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yaşam

ösym

ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi

türkiye

hukuk

sınav

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 27 Eylül'de uygulanan 2026-HMGS/2 ile 2026-İYÖS'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/osym-duyurdu-kpss-2026-sonuclari-aciklandi-1109344193.html

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ösym, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, türkiye, hukuk, sınav