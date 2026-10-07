https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/osym-duyurdu-kpss-2026-sonuclari-aciklandi-1109344193.html
ÖSYM duyurdu: KPSS 2026 sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: KPSS 2026 sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçlarını açıkladı. Adaylar, KPSS 2026... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T06:57+0300
2026-10-07T06:57+0300
2026-10-07T08:01+0300
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ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi
sonuç
sınav
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.Sınava katılan adayların merakla beklediği sonuçlar, 7 Ekim 2026 saat 06.00 itibarıyla erişime açıldı.KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?Adaylar, KPSS 2026 sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.Sonuç ekranına giriş yapmak için adayların T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.ÖSYM sonuç ekranı: https://sonuc.osym.gov.trBöylece 6, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans oturumlarının sonuç süreci tamamlanmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/ankaranin-pursaklar-ilcesinde-uygulama-noktasinda-polislere-ates-acildi-bir-polis-hayatini-kaybetti-1109342660.html
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ösym, kpss, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, sonuç, sınav
ösym, kpss, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, sonuç, sınav
ÖSYM duyurdu: KPSS 2026 sonuçları açıklandı
06:57 07.10.2026 (güncellendi: 08:01 07.10.2026)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçlarını açıkladı. Adaylar, KPSS 2026 sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sisteminden öğrenebilecek.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Sınava katılan adayların merakla beklediği sonuçlar, 7 Ekim 2026 saat 06.00 itibarıyla erişime açıldı.
KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?
Adaylar, KPSS 2026 sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Sonuç ekranına giriş yapmak için adayların T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.
Böylece 6, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans oturumlarının sonuç süreci tamamlanmış oldu.