https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/osym-duyurdu-kpss-2026-sonuclari-aciklandi-1109344193.html

ÖSYM duyurdu: KPSS 2026 sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu: KPSS 2026 sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçlarını açıkladı. Adaylar, KPSS 2026... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

ösym

kpss

ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi

sonuç

sınav

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.Sınava katılan adayların merakla beklediği sonuçlar, 7 Ekim 2026 saat 06.00 itibarıyla erişime açıldı.KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?Adaylar, KPSS 2026 sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.Sonuç ekranına giriş yapmak için adayların T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.ÖSYM sonuç ekranı: https://sonuc.osym.gov.trBöylece 6, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans oturumlarının sonuç süreci tamamlanmış oldu.

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