https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/guyana-ingiltereden-ozur-talep-etti-kral-charles-guyanaya-gidiyor-1109721314.html
Guyana İngiltere'den özür talep etti: Kral Charles Guyana'ya gidiyor
Guyana İngiltere'den özür talep etti: Kral Charles Guyana'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali, İngiltere’nin köle ticaretinden elde ettiği ekonomik kazanımlara dikkat çekerek Kral 3. Charles’tan resmi özür talep etti. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T04:30+0300
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Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali, İngiltere’nin sömürgecilik dönemindeki köle ticareti nedeniyle tarihi sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini belirterek Kral 3. Charles’a resmi özür çağrısında bulundu.Cumhurbaşkanı Ali verdiği röportajda, İngiliz Kralı'nın köle ticaretini kınamasını memnuniyetle karşıladığını ancak bunun yeterli olmadığına inandığını belirtti. Ayrıca, İngiltere'nin köle ticaretinden muazzam maddi ve mali faydalar sağladığını ve zararın gerçek boyutunun belirlenemeyeceğini vurguladı.Charles önümüzdeki hafta Guyana'ya da uğrayacakKral 3. Charles önümüzdeki hafta Bahamalar, Guyana ve Antigua-Barbuda'yı kapsayan bir Karayip turuna başlayacak. Bu ülkelerin her birinde bir konuşma yapması ve ayrıca İngiliz Milletler Topluluğu zirvesine katılması planlanıyor.3 Ekim'de The Telegraph gazetesi, Buckingham Sarayı'ndan yapılan bir açıklamaya atıfta bulunarak, 3. Charles'ın Karayipler ziyaretinde İngiltere'nin köle ticaretindeki tarihi rolü için özür dilemeyeceğini bildirmişti.İngiltere tazminata karşı çıkıyorİngiltere yönetiminin köle ticareti nedeniyle tazminat ödenmesine yönelik taleplere yaklaşımı da tartışmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, eylül ayında Londra’nın bu gerekçeyle tazminat ödemeyeceğini açıklamıştı.The Telegraph’ın aktardığı bilgilere göre, Karayip ülkeleri ise köle ticaretinin yol açtığı zararlar için Uluslararası Adalet Divanı’nda İngiltere’ye karşı dava açma olasılığını değerlendiriyor.Bölge liderlerinin ayrıca tazminat meselesini kasım ayında yapılması planlanan İngiliz Milletler Topluluğu zirvesinin gündemine aldırmaya çalıştığı bildiriliyor.
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irfaan ali, guyana, charles, i̇ngiliz milletler topluluğu, i̇ngiltere, kölelik
irfaan ali, guyana, charles, i̇ngiliz milletler topluluğu, i̇ngiltere, kölelik
Guyana İngiltere'den özür talep etti: Kral Charles Guyana'ya gidiyor
Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali, İngiltere’nin köle ticaretinden elde ettiği ekonomik kazanımlara dikkat çekerek Kral 3. Charles’tan resmi özür talep etti.
Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali, İngiltere’nin sömürgecilik dönemindeki köle ticareti nedeniyle tarihi sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini belirterek Kral 3. Charles’a resmi özür çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Ali verdiği röportajda, İngiliz Kralı'nın köle ticaretini kınamasını memnuniyetle karşıladığını ancak bunun yeterli olmadığına inandığını belirtti. Ayrıca, İngiltere'nin köle ticaretinden muazzam maddi ve mali faydalar sağladığını ve zararın gerçek boyutunun belirlenemeyeceğini vurguladı.
Charles önümüzdeki hafta Guyana'ya da uğrayacak
Kral 3. Charles önümüzdeki hafta Bahamalar, Guyana ve Antigua-Barbuda'yı kapsayan bir Karayip turuna başlayacak. Bu ülkelerin her birinde bir konuşma yapması ve ayrıca İngiliz Milletler Topluluğu zirvesine katılması planlanıyor.
3 Ekim'de The Telegraph gazetesi, Buckingham Sarayı'ndan yapılan bir açıklamaya atıfta bulunarak, 3. Charles'ın Karayipler ziyaretinde İngiltere'nin köle ticaretindeki tarihi rolü için özür dilemeyeceğini bildirmişti.
İngiltere tazminata karşı çıkıyor
İngiltere yönetiminin köle ticareti nedeniyle tazminat ödenmesine yönelik taleplere yaklaşımı da tartışmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, eylül ayında Londra’nın bu gerekçeyle tazminat ödemeyeceğini açıklamıştı.
The Telegraph’ın aktardığı bilgilere göre, Karayip ülkeleri ise köle ticaretinin yol açtığı zararlar için Uluslararası Adalet Divanı’nda İngiltere’ye karşı dava açma olasılığını değerlendiriyor.
Bölge liderlerinin ayrıca tazminat meselesini kasım ayında yapılması planlanan İngiliz Milletler Topluluğu zirvesinin gündemine aldırmaya çalıştığı bildiriliyor.