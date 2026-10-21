Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/guyana-ingiltereden-ozur-talep-etti-kral-charles-guyanaya-gidiyor-1109721314.html
Guyana İngiltere'den özür talep etti: Kral Charles Guyana'ya gidiyor
Guyana İngiltere'den özür talep etti: Kral Charles Guyana'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali, İngiltere’nin köle ticaretinden elde ettiği ekonomik kazanımlara dikkat çekerek Kral 3. Charles’tan resmi özür talep etti. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T04:30+0300
2026-10-21T04:30+0300
dünya
irfaan ali
guyana
charles
i̇ngiliz milletler topluluğu
i̇ngiltere
kölelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109721066_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_551f313d0d21302556ef045fb363ca55.jpg
Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali, İngiltere’nin sömürgecilik dönemindeki köle ticareti nedeniyle tarihi sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini belirterek Kral 3. Charles’a resmi özür çağrısında bulundu.Cumhurbaşkanı Ali verdiği röportajda, İngiliz Kralı'nın köle ticaretini kınamasını memnuniyetle karşıladığını ancak bunun yeterli olmadığına inandığını belirtti. Ayrıca, İngiltere'nin köle ticaretinden muazzam maddi ve mali faydalar sağladığını ve zararın gerçek boyutunun belirlenemeyeceğini vurguladı.Charles önümüzdeki hafta Guyana'ya da uğrayacakKral 3. Charles önümüzdeki hafta Bahamalar, Guyana ve Antigua-Barbuda'yı kapsayan bir Karayip turuna başlayacak. Bu ülkelerin her birinde bir konuşma yapması ve ayrıca İngiliz Milletler Topluluğu zirvesine katılması planlanıyor.3 Ekim'de The Telegraph gazetesi, Buckingham Sarayı'ndan yapılan bir açıklamaya atıfta bulunarak, 3. Charles'ın Karayipler ziyaretinde İngiltere'nin köle ticaretindeki tarihi rolü için özür dilemeyeceğini bildirmişti.İngiltere tazminata karşı çıkıyorİngiltere yönetiminin köle ticareti nedeniyle tazminat ödenmesine yönelik taleplere yaklaşımı da tartışmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, eylül ayında Londra’nın bu gerekçeyle tazminat ödemeyeceğini açıklamıştı.The Telegraph’ın aktardığı bilgilere göre, Karayip ülkeleri ise köle ticaretinin yol açtığı zararlar için Uluslararası Adalet Divanı’nda İngiltere’ye karşı dava açma olasılığını değerlendiriyor.Bölge liderlerinin ayrıca tazminat meselesini kasım ayında yapılması planlanan İngiliz Milletler Topluluğu zirvesinin gündemine aldırmaya çalıştığı bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trump-avrupa-diye-bir-sey-kalmayacak-1109719563.html
guyana
charles
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109721066_77:0:986:682_1920x0_80_0_0_d47bc19ae38b5aba37e55403dadcce69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irfaan ali, guyana, charles, i̇ngiliz milletler topluluğu, i̇ngiltere, kölelik
irfaan ali, guyana, charles, i̇ngiliz milletler topluluğu, i̇ngiltere, kölelik

Guyana İngiltere'den özür talep etti: Kral Charles Guyana'ya gidiyor

04:30 21.10.2026
© AP Photo / Aaron ChownGuyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali, İngiltere Kralı 3. Charles
Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali, İngiltere Kralı 3. Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AP Photo / Aaron Chown
Abone ol
Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali, İngiltere’nin köle ticaretinden elde ettiği ekonomik kazanımlara dikkat çekerek Kral 3. Charles’tan resmi özür talep etti.
Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali, İngiltere’nin sömürgecilik dönemindeki köle ticareti nedeniyle tarihi sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini belirterek Kral 3. Charles’a resmi özür çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Ali verdiği röportajda, İngiliz Kralı'nın köle ticaretini kınamasını memnuniyetle karşıladığını ancak bunun yeterli olmadığına inandığını belirtti. Ayrıca, İngiltere'nin köle ticaretinden muazzam maddi ve mali faydalar sağladığını ve zararın gerçek boyutunun belirlenemeyeceğini vurguladı.

Charles önümüzdeki hafta Guyana'ya da uğrayacak

Kral 3. Charles önümüzdeki hafta Bahamalar, Guyana ve Antigua-Barbuda'yı kapsayan bir Karayip turuna başlayacak. Bu ülkelerin her birinde bir konuşma yapması ve ayrıca İngiliz Milletler Topluluğu zirvesine katılması planlanıyor.
3 Ekim'de The Telegraph gazetesi, Buckingham Sarayı'ndan yapılan bir açıklamaya atıfta bulunarak, 3. Charles'ın Karayipler ziyaretinde İngiltere'nin köle ticaretindeki tarihi rolü için özür dilemeyeceğini bildirmişti.

İngiltere tazminata karşı çıkıyor

İngiltere yönetiminin köle ticareti nedeniyle tazminat ödenmesine yönelik taleplere yaklaşımı da tartışmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, eylül ayında Londra’nın bu gerekçeyle tazminat ödemeyeceğini açıklamıştı.
The Telegraph’ın aktardığı bilgilere göre, Karayip ülkeleri ise köle ticaretinin yol açtığı zararlar için Uluslararası Adalet Divanı’nda İngiltere’ye karşı dava açma olasılığını değerlendiriyor.
Bölge liderlerinin ayrıca tazminat meselesini kasım ayında yapılması planlanan İngiliz Milletler Topluluğu zirvesinin gündemine aldırmaya çalıştığı bildiriliyor.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
DÜNYA
Trump: Avrupa diye bir şey kalmayacak
Dün, 23:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала