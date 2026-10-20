https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trump-avrupa-diye-bir-sey-kalmayacak-1109719563.html
Trump: Avrupa diye bir şey kalmayacak
Trump: Avrupa diye bir şey kalmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin İran’la ilgili süreci nasıl sonuçlandıracağına ilişkin nihai karar aşamasında olduğunu söyledi. Avrupa... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T23:57+0300
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmanın 'çok yakında' sona ereceğini ifade etti. Oval Ofis’te konuşan Trump, ABD’nin İran karşısında iyi bir konumda olduğunu savunarak, çatışmanın nasıl kazanılacağına ilişkin son kararı vermeleri gerektiğini belirtti:ABD’nin askeri operasyonu hemen sonlandırabileceğini ancak mevcut sonuçların kendisi için yeterli olmadığını söyleyen Trump, şöyle konuştu:Trump, enerji fiyatlarındaki yükselişin, İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek için ödenmesi gereken 'küçük bir bedel' olduğunu da sözlerine ekledi.Netanyahu ile Hegseth arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaşmadıTrump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth arasında gerçekleştirilen son görüşmenin içeriğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.dı.Görüşmede ele alınan konular hakkında bilgi vermesi istenen Trump, gazetecilere, “Şu anda bunu yapamam” yanıtını verdi.'Avrupa diye bir şey kalmayacak'Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa’nın göç sorununu çözmemesi durumunda varlığını sürdürmesinin tehlikeye gireceğini söyledi:Fransa’da devam eden protestoların gündemde olduğu bir dönemde açıklamalarda bulunan Trump, Avrupa ülkelerinin göçmenleri sınır dışı etmesi gerektiğini ve Fransa'daki protestoların eğitimle ilgili olmadığını savundu:ABD Başkanı ayrıca Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerini, göç hareketlerini kontrol altına almamaları halinde ülkelerini kaybedebilecekleri konusunda uyardığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/yunanistan-da-protestoda-ogrenciler-cadir-kurdu-1109718772.html
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abd, pete hegseth, fransa, i̇ran, avrupa
abd, pete hegseth, fransa, i̇ran, avrupa
Trump: Avrupa diye bir şey kalmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin İran’la ilgili süreci nasıl sonuçlandıracağına ilişkin nihai karar aşamasında olduğunu söyledi. Avrupa ülkelerine de göç politikalarını değiştirmeleri çağrısında bulunan Trump, göç akışlarının kontrol altına alınmaması halinde Avrupa’nın ve Fransa’nın geleceğinin tehlikeye gireceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmanın 'çok yakında' sona ereceğini ifade etti.
Oval Ofis’te konuşan Trump, ABD’nin İran karşısında iyi bir konumda olduğunu savunarak, çatışmanın nasıl kazanılacağına ilişkin son kararı vermeleri gerektiğini belirtti:
“İran’la çok iyi gidiyoruz. Sadece hangi yolla kazanmak istediğimize dair nihai bir karar vermemiz gerekiyor. Güzel yolla mı yoksa güzel olmayan yolla mı kazanmak istiyoruz?”
ABD’nin askeri operasyonu hemen sonlandırabileceğini ancak mevcut sonuçların kendisi için yeterli olmadığını söyleyen Trump, şöyle konuştu:
“Şu anda gidebilirdik ve iyi, harika bir iş çıkarmış olurduk. Ama bu benim için yeterli değil”
Trump, enerji fiyatlarındaki yükselişin, İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek için ödenmesi gereken 'küçük bir bedel' olduğunu da sözlerine ekledi.
Netanyahu ile Hegseth arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaşmadı
Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth arasında gerçekleştirilen son görüşmenin içeriğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.dı.
Görüşmede ele alınan konular hakkında bilgi vermesi istenen Trump, gazetecilere, “Şu anda bunu yapamam” yanıtını verdi.
'Avrupa diye bir şey kalmayacak'
Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa’nın göç sorununu çözmemesi durumunda varlığını sürdürmesinin tehlikeye gireceğini söyledi:
“Ancak Avrupa’nın yöntemlerini değiştirmesi gerekiyor, yoksa Avrupa diye bir şey kalmayacak”
Fransa’da devam eden protestoların gündemde olduğu bir dönemde açıklamalarda bulunan Trump, Avrupa ülkelerinin göçmenleri sınır dışı etmesi gerektiğini ve Fransa'daki protestoların eğitimle ilgili olmadığını savundu:
İnsanları uzaklaştırmanız, onları buradan def etmeniz gerekiyor
“Bu eğitimle ilgili değil. Bu göçmenlikle ilgili. Bu, temelde Fransa’dan nefret eden yasadışı insanların ülkeye girmesiyle ilgili. Eğer onları ülkeden çıkarmazsanız, Fransa diye bir şeyiniz kalmayacak”
ABD Başkanı ayrıca Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerini, göç hareketlerini kontrol altına almamaları halinde ülkelerini kaybedebilecekleri konusunda uyardığını belirtti.