https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trump-avrupa-diye-bir-sey-kalmayacak-1109719563.html

Trump: Avrupa diye bir şey kalmayacak

Trump: Avrupa diye bir şey kalmayacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin İran’la ilgili süreci nasıl sonuçlandıracağına ilişkin nihai karar aşamasında olduğunu söyledi. Avrupa... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T23:57+0300

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2026-10-20T23:57+0300

dünya

abd

pete hegseth

fransa

i̇ran

avrupa

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmanın 'çok yakında' sona ereceğini ifade etti. Oval Ofis’te konuşan Trump, ABD’nin İran karşısında iyi bir konumda olduğunu savunarak, çatışmanın nasıl kazanılacağına ilişkin son kararı vermeleri gerektiğini belirtti:ABD’nin askeri operasyonu hemen sonlandırabileceğini ancak mevcut sonuçların kendisi için yeterli olmadığını söyleyen Trump, şöyle konuştu:Trump, enerji fiyatlarındaki yükselişin, İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek için ödenmesi gereken 'küçük bir bedel' olduğunu da sözlerine ekledi.Netanyahu ile Hegseth arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaşmadıTrump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth arasında gerçekleştirilen son görüşmenin içeriğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.dı.Görüşmede ele alınan konular hakkında bilgi vermesi istenen Trump, gazetecilere, “Şu anda bunu yapamam” yanıtını verdi.'Avrupa diye bir şey kalmayacak'Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa’nın göç sorununu çözmemesi durumunda varlığını sürdürmesinin tehlikeye gireceğini söyledi:Fransa’da devam eden protestoların gündemde olduğu bir dönemde açıklamalarda bulunan Trump, Avrupa ülkelerinin göçmenleri sınır dışı etmesi gerektiğini ve Fransa'daki protestoların eğitimle ilgili olmadığını savundu:ABD Başkanı ayrıca Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerini, göç hareketlerini kontrol altına almamaları halinde ülkelerini kaybedebilecekleri konusunda uyardığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/yunanistan-da-protestoda-ogrenciler-cadir-kurdu-1109718772.html

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