https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fransadaki-protestolar-macronu-koseye-sikistirdi-avrupada-refah-donemi-sona-mi-eriyor-1109736272.html

Fransa’daki protestolar Macron’u köşeye sıkıştırdı: Avrupa’da refah dönemi sona mı eriyor?

Fransa’daki protestolar Macron’u köşeye sıkıştırdı: Avrupa’da refah dönemi sona mı eriyor?

Sputnik Türkiye

AB Uzmanı Can Baydarol, Fransa’da lise öğrencilerinin başlattığı ve ülke geneline yayılan protestoların ekonomik ve siyasi nedenlerini değerlendirdi. Baydarol... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T14:38+0300

2026-10-21T14:38+0300

2026-10-21T14:38+0300

görüş

melenchon

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avrupa

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Fransa’da lise öğrencilerinin eğitim koşullarına yönelik tepkileriyle başlayan protestolar, hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunların da etkisiyle ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüştü. Paris başta olmak üzere Lyon ve Marsilya gibi kentlerde yaşanan yağma ve tahribatın ardından yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı. Son günlerde 2 bin 400’ü aşkın kişinin gözaltına alındığı olaylarda kamu binaları ve iş yerleri de zarar gördü. 21 Ekim itibarıyla bazı kentlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanırken, protestoların daha sınırlı ölçekte de olsa sürdüğü bildiriliyor. AB Uzmanı Can Baydarol, Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, Fransa’daki gelişmelerin yalnızca gençlerin tepkisi olarak ele alınamayacağını, ülkenin ekonomik sorunları ve siyasi yapısıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.‘Fransa’daki protestolar 1968 olaylarını hatırlatıyor’Yaklaşık üç hafta önce lise öğrencilerinin başlattığı, daha sonra toplumun farklı kesimlerine yayılan hareketin Fransa’da bir çatışma ortamına dönüştüğünü belirten Baydarol, gelişmelerin 1968’deki olayları hatırlattığını ifade etti:‘Ekonomik kriz ve kamu borcu Fransa’nın refah modelini zorluyor’Baydarol, Fransa’daki gelişmelerin arkasındaki temel nedenlerden birinin ülke ekonomisindeki kötüleşme olduğunu belirtti:‘Fransa’da seçimlerinde Le Pen ve Melenchon öne çıkıyor’Fransa’daki protestoların siyasi sonuçlarının gelecek seçimler üzerinde etkili olabileceğini belirten Baydarol, olası seçim yarışında Marine Le Pen ile Jean-Luc Mélenchon’un öne çıkabileceğini ifade etti:‘Fransa ve diğer AB ülkeleri için enseyi karartma zamanı geldi’Fransa’daki gelişmeleri Avrupa genelindeki sorunlardan ayrı değerlendirmemek gerektiğini belirten Baydarol, artan enerji maliyetleri ve savunma harcamalarının Avrupa ülkelerinin bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fransada-polis-siddetinin-tarihi-kolonyolizme-mi-gidiyor--1109696496.html

fransa

paris

marsilya

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melenchon, fransa, ab, lyon, paris, marsilya, marine le pen, jean-luc mélenchon, avrupa