https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fransada-savas-ucagi-dustu-murettebattan-biri-hayatini-kaybetti-digeri-kayip-1109730068.html

Fransa'da savaş uçağı düştü: Mürettebattan biri hayatını kaybetti, diğeri kayıp

Fransa'da savaş uçağı düştü: Mürettebattan biri hayatını kaybetti, diğeri kayıp

Sputnik Türkiye

Fransa'nın kuzeydoğusunda eğitim uçuşu yapan Mirage 2000D tipi savaş uçağı düştü. Kazada bir asker hayatını kaybederken ikinci mürettebat üyesini arama... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T12:06+0300

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2026-10-21T12:06+0300

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fransa savunma bakanlığı

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pilot

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can kaybı

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Fransa'da Mirage 2000D tipi savaş uçağının düşmesi, bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılmasına neden oldu. Nancy kenti yakınlarında meydana gelen kazanın ardından uçağın enkazına ulaşılırken, iki kişilik mürettebattan birinin cansız bedeni bulundu.Fransa Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 20 Ekim gecesi meydana gelen kazada, Nancy-Ochey Hava Üssü'nde konuşlu 'Champagne' 2/3 Avcı Filosu'na ait Mirage 2000D tipi uçak, görev dönüşü sırasında düştü.Uçağın yerel saatle 22.40 sıralarında Rogeville yakınlarında düştüğü belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.Fransız yetkililer, uçakta bir savaş pilotu ile silah sistemleri subayının bulunduğunu doğruladı. Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, ancak kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Gökyüzünde ateş topu görüldüYerel basında yer alan haberlere göre, çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan görgü tanıkları şiddetli bir patlama sesi duyduklarını ve gökyüzünde ateş topu gördüklerini aktardı.Bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, arama çalışmalarına bir helikopter de katıldı.Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri Sözcüsü Albay David Pappalardo, Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre mürettebat üyelerinden en az biri uçaktan fırlatma sistemiyle çıkmayı başaramadı" dedi.Yetkililer, kayıp mürettebat üyesini bulmak için çalışmaların sürdüğünü, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla havacılık güvenliği ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.Aynı uçak tipi daha önce de kazaya karışmıştıFransız ordusunun 1993 yılında kullanmaya başladığı Mirage 2000D, iki kişilik mürettebatla görev yapan bir savaş uçağı olarak biliniyor.Mirage 2000D filosunda daha önce de ölümcül kazalar yaşandı. Ocak 2019'da Fransa'nın doğusunda alçak irtifada gece uçuşu yapan aynı tipteki bir uçağın düşmesi sonucu iki mürettebat hayatını kaybetti.Temmuz 2021'de ise Nancy yakınlarında düşen başka bir Mirage 2000D'nin iki mürettebatı, fırlatma sistemini kullanarak uçaktan kurtulmayı başardı.

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fransa, fransa savunma bakanlığı, savaş uçağı, pilot, kaza, can kaybı