https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fransada-protestolar-baskiyi-artiriyor-borclanma-maliyetleri-24-yilin-zirvesinde-1109734910.html
Fransa'da protestolar baskıyı artırıyor: Borçlanma maliyetleri 24 yılın zirvesinde
Fransa'da protestolar baskıyı artırıyor: Borçlanma maliyetleri 24 yılın zirvesinde
Sputnik Türkiye
Fransa'da hayat pahalılığını ve hükümet politikalarını eleştiren protestolarla aynı dönemde devletin borçlanma maliyetleri yükseldi. Ülkenin 10 yıllık tahvil... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T14:56+0300
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Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim koşulları nedeniyle başlayan protestolarla finans piyasalarında satışlar arttı. Fransız devlet tahvilleri ve şirket hisseleri değer kaybetti.Pazartesi günü Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 4.94'e yükselerek yaklaşık 24 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. Faizlerdeki artış, Fransa'nın yeni borçlanmalarında daha yüksek maliyetlerle karşılaşabileceği anlamına geliyor.Fransa ile Almanya arasındaki tahvil faiz farkı da son 14 yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı.Hükümetin bütçe planları gündemdeProtestolar, Paris, Bordeaux, Nice ve Marsilya dahil birçok kentte polisle göstericiler arasında çatışmalara dönüştü. Olayların ardından binlerce kişi gözaltına alındı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarını kınadı.Protestoların devam etmesi, hükümetin 2027 yılı için hazırladığı kamu harcamalarını azaltma ve bütçe açığını düşürme planlarının uygulanmasını zorlaştırabilir.Fransa'nın kamu borcunun milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 115.6, bütçe açığının milli gelire oranı ise yüzde 5.1 olarak kaydedildi.Finans piyasalarında euro, İngiliz sterlini karşısında 17 ayın en düşük seviyesine gerilerken Paris borsası yüzde 1.4 değer kaybetti. Fransız bankaları Societe Generale ve BNP Paribas'ın hisselerinde ise yüzde 3'ün üzerinde düşüş yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/dun-gelen-indirimin-ardindan-fiyatlar-bir-kez-degisiyor-benzine-bir-indirim-daha-1109726526.html
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fransa, paris, almanya, societe generale, bnp paribas, tahvil, devlet tahvili, düşüş, protesto
fransa, paris, almanya, societe generale, bnp paribas, tahvil, devlet tahvili, düşüş, protesto
Fransa'da protestolar baskıyı artırıyor: Borçlanma maliyetleri 24 yılın zirvesinde
Fransa'da hayat pahalılığını ve hükümet politikalarını eleştiren protestolarla aynı dönemde devletin borçlanma maliyetleri yükseldi. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.94'e çıkarak yaklaşık 24 yılın en yüksek seviyesine yaklaşırken Paris borsasında da düşüş yaşandı.
Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim koşulları nedeniyle başlayan protestolarla finans piyasalarında satışlar arttı. Fransız devlet tahvilleri ve şirket hisseleri değer kaybetti.
Pazartesi günü Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 4.94'e yükselerek yaklaşık 24 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. Faizlerdeki artış, Fransa'nın yeni borçlanmalarında daha yüksek maliyetlerle karşılaşabileceği anlamına geliyor.
Fransa ile Almanya arasındaki tahvil faiz farkı da son 14 yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı.
Hükümetin bütçe planları gündemde
Protestolar, Paris, Bordeaux, Nice ve Marsilya dahil birçok kentte polisle göstericiler arasında çatışmalara dönüştü. Olayların ardından binlerce kişi gözaltına alındı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarını kınadı.
Protestoların devam etmesi, hükümetin 2027 yılı için hazırladığı kamu harcamalarını azaltma ve bütçe açığını düşürme planlarının uygulanmasını zorlaştırabilir.
Fransa'nın kamu borcunun milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 115.6, bütçe açığının milli gelire oranı ise yüzde 5.1 olarak kaydedildi.
Finans piyasalarında euro, İngiliz sterlini karşısında 17 ayın en düşük seviyesine gerilerken Paris borsası yüzde 1.4 değer kaybetti. Fransız bankaları Societe Generale ve BNP Paribas'ın hisselerinde ise yüzde 3'ün üzerinde düşüş yaşandı.