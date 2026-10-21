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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/dun-gelen-indirimin-ardindan-fiyatlar-bir-kez-degisiyor-benzine-bir-indirim-daha-1109726526.html
Dün gelen indirimin ardından fiyatlar bir kez değişiyor: Benzine bir indirim daha
Dün gelen indirimin ardından fiyatlar bir kez değişiyor: Benzine bir indirim daha
Sputnik Türkiye
Dün gelen 4.30 liralık indirimin ardından yeni indirim tutarı belli oldu. Benzine 3.35 lira daha indirim gelmesi bekleniyor. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T09:53+0300
2026-10-21T10:33+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
indirim
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Benzin fiyatları küresel düzeydeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve dalgalı seyirde.Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki volatilitenin etkisi kısa süreli olsa da fiyatlara yansıyor.Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 3.35 lira indirim bekleniyor.Dün de indirim yapılmıştıBenzin fiyatlarına dün de 4.30 lira indirim yansımıştı. Benzin fiyatları yeni indirimle bu hafta 7.65 lira düşmüş olacak.Benzin ne kadar olacak?Benzinin litresi İstanbul'da 76.25 lira, Ankara'da 77.25 lira, İzmir'de 77.45 liradan satılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/benzine-430-tl-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-degisti-1109685554.html
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benzin, benzin fiyatları, indirim
benzin, benzin fiyatları, indirim

Dün gelen indirimin ardından fiyatlar bir kez değişiyor: Benzine bir indirim daha

09:53 21.10.2026 (güncellendi: 10:33 21.10.2026)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваBenzin doldurulan otomobil
Benzin doldurulan otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Dün gelen 4.30 liralık indirimin ardından yeni indirim tutarı belli oldu. Benzine 3.35 lira daha indirim gelmesi bekleniyor.
Benzin fiyatları küresel düzeydeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve dalgalı seyirde.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki volatilitenin etkisi kısa süreli olsa da fiyatlara yansıyor.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 3.35 lira indirim bekleniyor.

Dün de indirim yapılmıştı

Benzin fiyatlarına dün de 4.30 lira indirim yansımıştı. Benzin fiyatları yeni indirimle bu hafta 7.65 lira düşmüş olacak.

Benzin ne kadar olacak?

Benzinin litresi İstanbul'da 76.25 lira, Ankara'da 77.25 lira, İzmir'de 77.45 liradan satılması bekleniyor.
Benzin doldurulan otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
EKONOMİ
Benzine 4.30 TL indirim geldi: Akaryakıt fiyatları değişti
Dün, 07:54
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