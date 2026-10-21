https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/dun-gelen-indirimin-ardindan-fiyatlar-bir-kez-degisiyor-benzine-bir-indirim-daha-1109726526.html
Dün gelen indirimin ardından fiyatlar bir kez değişiyor: Benzine bir indirim daha
Dün gelen indirimin ardından fiyatlar bir kez değişiyor: Benzine bir indirim daha
Sputnik Türkiye
Dün gelen 4.30 liralık indirimin ardından yeni indirim tutarı belli oldu. Benzine 3.35 lira daha indirim gelmesi bekleniyor. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T09:53+0300
2026-10-21T09:53+0300
2026-10-21T10:33+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
indirim
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Benzin fiyatları küresel düzeydeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve dalgalı seyirde.Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki volatilitenin etkisi kısa süreli olsa da fiyatlara yansıyor.Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 3.35 lira indirim bekleniyor.Dün de indirim yapılmıştıBenzin fiyatlarına dün de 4.30 lira indirim yansımıştı. Benzin fiyatları yeni indirimle bu hafta 7.65 lira düşmüş olacak.Benzin ne kadar olacak?Benzinin litresi İstanbul'da 76.25 lira, Ankara'da 77.25 lira, İzmir'de 77.45 liradan satılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/benzine-430-tl-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-degisti-1109685554.html
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benzin, benzin fiyatları, indirim
benzin, benzin fiyatları, indirim
Dün gelen indirimin ardından fiyatlar bir kez değişiyor: Benzine bir indirim daha
09:53 21.10.2026 (güncellendi: 10:33 21.10.2026)
Dün gelen 4.30 liralık indirimin ardından yeni indirim tutarı belli oldu. Benzine 3.35 lira daha indirim gelmesi bekleniyor.
Benzin fiyatları küresel düzeydeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve dalgalı seyirde.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki volatilitenin etkisi kısa süreli olsa da fiyatlara yansıyor.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 3.35 lira indirim bekleniyor.
Dün de indirim yapılmıştı
Benzin fiyatlarına dün de 4.30 lira indirim yansımıştı. Benzin fiyatları yeni indirimle bu hafta 7.65 lira düşmüş olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 76.25 lira, Ankara'da 77.25 lira, İzmir'de 77.45 liradan satılması bekleniyor.