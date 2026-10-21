https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/dun-gelen-indirimin-ardindan-fiyatlar-bir-kez-degisiyor-benzine-bir-indirim-daha-1109726526.html

Dün gelen indirimin ardından fiyatlar bir kez değişiyor: Benzine bir indirim daha

Dün gelen indirimin ardından fiyatlar bir kez değişiyor: Benzine bir indirim daha

Sputnik Türkiye

Dün gelen 4.30 liralık indirimin ardından yeni indirim tutarı belli oldu. Benzine 3.35 lira daha indirim gelmesi bekleniyor. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T09:53+0300

2026-10-21T09:53+0300

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ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

indirim

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Benzin fiyatları küresel düzeydeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve dalgalı seyirde.Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki volatilitenin etkisi kısa süreli olsa da fiyatlara yansıyor.Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 3.35 lira indirim bekleniyor.Dün de indirim yapılmıştıBenzin fiyatlarına dün de 4.30 lira indirim yansımıştı. Benzin fiyatları yeni indirimle bu hafta 7.65 lira düşmüş olacak.Benzin ne kadar olacak?Benzinin litresi İstanbul'da 76.25 lira, Ankara'da 77.25 lira, İzmir'de 77.45 liradan satılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/benzine-430-tl-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-degisti-1109685554.html

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benzin, benzin fiyatları, indirim