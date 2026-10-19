https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/fransadaki-gosterilerde-cumartesi-gunu-yaklasik-2-bin-400-kisi-gozaltina-alindi-1109653329.html

Fransa'daki gösterilerde gözaltı sayısı 2 bin 400 kişiye ulaştı

Fransa'daki gösterilerde gözaltı sayısı 2 bin 400 kişiye ulaştı

Sputnik Türkiye

Fransa genelinde hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarda 2 bin 397 kişi gözaltına alınırken, çıkan şiddetli çatışmalarda 7'si ağır olmak üzere 997... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T00:58+0300

2026-10-19T00:58+0300

2026-10-19T01:04+0300

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Fransa'da cumartesi günü hayat pahalılığı ve fiyat artışlarına karşı düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda yaklaşık 2 bin 400 kişinin gözaltına alındığı, yaklaşık 1000 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı bildirildi. Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin ülkenin İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, cumartesi günü yaşanan olaylar kapsamında tam olarak 2 bin 397 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında 7'si ağır olmak üzere 997 polis ve jandarma yaralandı.Ülke genelinde cumartesi günü artan yaşam maliyetleri gerekçesiyle geniş çaplı protestolar gerçekleştirildi. Bu eylemler sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken; isyan, yağma olayları kaydedildi.Protestoların odağı eğitim ve hayat pahalılığıCumartesi günü Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri ve fiyat artışları nedeniyle geniş çaplı protestolar düzenlendi. Gösteriler, geçen ay öğrencilerin öncülüğünde başlayan ve zamanla daha geniş bir toplumsal harekete dönüşen protestoların devamı niteliğinde.Göstericiler ve polis arasındaki şiddetli çatışmalar, ayaklanmalar, yağmalama ve protestolara eşlik etti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede devam eden geniş çaplı protestolarla ilgili pazar akşamı yaptığı açıklamada, valilerin şehirleri korumak için bazı gösterileri yasaklamaya kadar gidebilecek kararlar alabileceklerine dikkat çekti.Ortalığı yakıp yıkanlarla göstericiler arasında ayrım yapılması gerektiğini kaydeden Macron, "Yıkanlar bunun maliyetini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/macron-sokaklari-yakip-yikanlar-hesap-verecek-1109651818.html

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