https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fon-yatirimcilarina-1-milyon-tl-odeme-teklif-mecliste-1109722367.html

Fon yatırımcılarına 1 milyon TL ödeme: Teklif Meclis'te

Fon yatırımcılarına 1 milyon TL ödeme: Teklif Meclis'te

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik fon kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. SPK tarafından tasfiyesine karar verilen fonlarda, şartları... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T07:16+0300

2026-10-21T07:16+0300

2026-10-21T07:16+0300

ekonomi̇

sermaye piyasası kurulu (spk)

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

tbmm

tl

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, fonların tasfiyesi ve yatırımcıların zararlarının karşılanmasına yönelik önemli düzenlemeler içeren 9 maddelik kanun teklifini görüşmeye başladı. AK Parti tarafından hazırlanan ve gündemde öne çekilen teklifin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı. Düzenlemeyle, belirlenen koşulları sağlayan fon yatırımcılarına 1 milyon Türk lirasına kadar ara ödeme yapılmasının önü açılacak.Teklif, özellikle Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye kararı aldığı fonlarda yatırımcıların haklarının korunmasını ve kayıpların geri kazanılmasını amaçlıyor. Ödemeler, ilgili fonların tasfiye malvarlığından karşılanacak ve kamu kaynağı kullanılmayacak.Fon yatırımcılarına 1 milyon TL ödeme nasıl yapılacak?Kanun teklifine göre, SPK'nın belirleyeceği fonlarda yatırımcıların net yatırım tutarları esas alınarak ara ödeme yapılabilecek.Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar, net yatırım tutarları kadar ödeme alabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.Bu ödemeler, ilgili fonun tasfiye malvarlığı üzerinden gerçekleştirilecek. Dolayısıyla düzenleme, bütün fon yatırımcılarına otomatik ödeme yapılacağı anlamına gelmiyor. Ödemelerin kapsamı ve uygulanması, SPK'nın belirleyeceği fonlara ve mevcut tasfiye varlıklarına bağlı olacak.SPK denetiminde yeni tasfiye ve iade mekanizmasıTeklifle birlikte, fonların tasfiye işlemleri SPK'nın gözetim ve denetiminde, tasfiyeyle görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülecek.Yeni düzenleme, yalnızca yatırımcılara ödeme yapılmasını değil, fonlarda ortaya çıkan zararların sorumlulardan geri kazanılmasını da kapsıyor. Bu amaçla tasfiye ve geri kazanım hesabı üzerinden işleyen bir mekanizma oluşturulması öngörülüyor.SPK, tasfiye işlemlerini ve denetim sonuçlarını dikkate alarak her fon bakımından oluşan zarar veya kayıp tutarını, sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve bunların sorumlu oldukları tutarları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek.Piyasa dolandırıcılığı yapanlara ödeme yapılmayacakKanun teklifinin dikkat çeken hükümlerinden biri, piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik getirilen sınırlama oldu.SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlar tarafından gerçekleştirilen veya bu fonlarla birlikte hareket edilerek işlenen söz konusu fiillere karıştığı Kurul tarafından tespit edilen kişiler, tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme alamayacak.Ayrıca düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümleri doğrultusunda malvarlığına el koyma kararları verilebilecek.Bu hükümlerle, yatırımcıların zararlarının karşılanmasına yönelik kaynakların usulsüzlüklerden sorumlu olduğu tespit edilen kişilere aktarılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.TMSF ve YTM üzerinden yatırımcılara ödeme yapılacakTeklife göre, geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa aktarılacak.Tasfiye işlemlerinin tamamlanmış olması durumunda ise kaynaklar, SPK'nın bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gönderilecek.YTM, kendisine aktarılan tutarları yatırımcılara katılma payı sahipliği oranında dağıtacak. Böylece geri kazanılan varlıkların, ilgili fon yatırımcıları arasında sahiplik oranları esas alınarak paylaştırılması sağlanacak.Fon zararlarından ilk kim sorumlu olacak?Düzenlemede, yatırımcıların uğradığı zararların sorumluluğuna ilişkin de önemli bir hüküm yer alıyor.Buna göre, fonlarda ortaya çıkan zarar veya kayıplardan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.SPK tarafından yürütülecek incelemelerde, zarar veya kayıpta sorumluluğu bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler ile bunların sorumluluk tutarları da belirlenecek.Bu yaklaşım, yatırımcıların zararlarının geri kazanılması sürecinde sorumluluğun tespit edilmesine ve ilgili kişi veya kuruluşlardan tahsilat yapılmasına hukuki dayanak oluşturmayı amaçlıyor.Fon kanun teklifi ne zaman yasalaşacak?TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan 9 maddelik kanun teklifinin birinci bölümüne ilişkin görüşmeler tamamlandı.Teklifin yasalaşabilmesi için Meclisteki görüşme ve oylama sürecinin tamamlanması, kabul edilen düzenlemenin Cumhurbaşkanınca yayımlanması gerekiyor.Bu nedenle 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme imkânı henüz yürürlüğe girmiş bir uygulama değil. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, SPK tarafından belirlenecek fonlarda tasfiye ve ödeme süreçleri yeni hükümlere göre yürütülebilecek.

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sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, tl