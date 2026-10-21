Avrupa'da PHP alarmı: Finlandiya'nın ardından Fransa'da da kamu kurumlarının internet siteleri erişime kapatıldı
16:06 21.10.2026 (güncellendi: 16:43 21.10.2026)
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Finlandiya'da yaygın kullanılan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı nedeniyle kamu kurumlarının internet siteleri önlem amacıyla geçici olarak erişime kapatıldı. Hemen ardından bir açıklama da Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Finlandiya'da kamu kurumlarının internet hizmetleri, PHP yazılımında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına karşı önlem amacıyla 21 Ekim Çarşamba günü geçici olarak erişime kapatılmaya başlandı.
Finlandiya Hükümetinin bilgi teknolojileri altyapısını yöneten Valtori'nin açıklamasına göre, kapatma işlemleri öğleden sonra başladı. Kurumun Genel Müdürü Hannu Naumanen, Finlandiya haber ajansı STT'ye yaptığı açıklamada bazı hizmetlerin erişime kapatıldığını bildirdi.
© Diğerlerinin yanı sıra, Ulusal Arazi Ölçme Kurumu'nun internet sitesinde 21 Ekim'de bir bakım çalışması kesintisi yaşandı. Diğerlerinin yanı sıra, Ulusal Arazi Ölçme Kurumu'nun internet sitesinde 21 Ekim'de bir bakım çalışması kesintisi yaşandı.
Diğerlerinin yanı sıra, Ulusal Arazi Ölçme Kurumu'nun internet sitesinde 21 Ekim'de bir bakım çalışması kesintisi yaşandı.
© Diğerlerinin yanı sıra, Ulusal Arazi Ölçme Kurumu'nun internet sitesinde 21 Ekim'de bir bakım çalışması kesintisi yaşandı.
Ulusal Arazi Ölçümü Kurumu'nun internet sitesi de erişime kapatılan hizmetler arasında yer aldı. Kamu kurumlarının yanı sıra, perşembe günü başlaması planlanan Helsinki Kitap Fuarı'nın internet sitesi ile Finlandiya Film Vakfı'nın (SES) internet sitesi de geçici olarak kapatıldı. Yle'nin bazı internet hizmetlerinde de kesintiler yaşandı.
Fransa’da da PHP hatası
Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da yerel yönetim idari ofislerinin web sitelerinin, kullandıkları PHP çerçevesi için bir güvenlik yaması beklenirken geçici olarak çevrimdışı hale yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Önlem olarak, çerçevenin yayıncısı tarafından bir güvenlik yaması yayınlanana kadar valilik web siteleri geçici olarak çevrimdışı hale getirilmiştir" denildi.
PHP nedir? İnternet sunucularında çalışan ve internet sitelerinin işleyişinde kullanılan bir yazılım dili.
PHP yazılımında iki kritik açık tespit edildi
Finlandiya'da sorunun internet sitelerinin arka uç altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığından kaynaklandığı belirtildi.
PHP geliştiricileri çarşamba günü iki kritik güvenlik açığına yönelik düzeltme yamaları yayımlayacaklarını duyurdu. Valtori, yamaların Finlandiya saatiyle 17.00'de erişime sunulmasının beklendiğini bildirdi.
Reuters'ın aktardığına göre, Avrupa Birliği'nin siber güvenlik yetkilileri de açıkları giderecek güncellemeleri uygulayamayan kuruluşlara, etkilenen internet sayfalarını geçici olarak çevrimdışı tutmaları uyarısında bulundu.
Finlandiya Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Traficom bünyesindeki Siber Güvenlik Merkezi, çarşamba günü yaptığı açıklamada PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildiğini ve düzeltme yamalarının henüz yayımlanmadığını duyurdu.
Çarşamba öğleden sonra itibarıyla söz konusu açıkların aktif olarak istismar edildiğine ilişkin bir belirti bulunmadığı bildirildi. Ancak yetkililer, durumun hızla değişebileceği uyarısında bulundu.
Valtori, geçici olarak kapatılacak internet hizmetlerinin tamamına ilişkin ayrıntılı bir liste paylaşmadı.