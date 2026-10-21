https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/finlandiyada-guvenlik-alarmi-kamu-kurumlarinin-internet-siteleri-kapatildi-1109741152.html

Avrupa'da PHP alarmı: Finlandiya'nın ardından Fransa'da da kamu kurumlarının internet siteleri erişime kapatıldı

Avrupa'da PHP alarmı: Finlandiya'nın ardından Fransa'da da kamu kurumlarının internet siteleri erişime kapatıldı

Sputnik Türkiye

Finlandiya'da yaygın kullanılan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı nedeniyle kamu kurumlarının internet siteleri önlem amacıyla geçici olarak erişime kapatıldı.

2026-10-21T16:06+0300

2026-10-21T16:06+0300

2026-10-21T16:43+0300

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Finlandiya'da kamu kurumlarının internet hizmetleri, PHP yazılımında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına karşı önlem amacıyla 21 Ekim Çarşamba günü geçici olarak erişime kapatılmaya başlandı.Finlandiya Hükümetinin bilgi teknolojileri altyapısını yöneten Valtori'nin açıklamasına göre, kapatma işlemleri öğleden sonra başladı. Kurumun Genel Müdürü Hannu Naumanen, Finlandiya haber ajansı STT'ye yaptığı açıklamada bazı hizmetlerin erişime kapatıldığını bildirdi.Fransa’da da PHP hatası Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da yerel yönetim idari ofislerinin web sitelerinin, kullandıkları PHP çerçevesi için bir güvenlik yaması beklenirken geçici olarak çevrimdışı hale yapıldığı belirtildi.PHP yazılımında iki kritik açık tespit edildiFinlandiya'da sorunun internet sitelerinin arka uç altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığından kaynaklandığı belirtildi. PHP geliştiricileri çarşamba günü iki kritik güvenlik açığına yönelik düzeltme yamaları yayımlayacaklarını duyurdu. Valtori, yamaların Finlandiya saatiyle 17.00'de erişime sunulmasının beklendiğini bildirdi.Reuters'ın aktardığına göre, Avrupa Birliği'nin siber güvenlik yetkilileri de açıkları giderecek güncellemeleri uygulayamayan kuruluşlara, etkilenen internet sayfalarını geçici olarak çevrimdışı tutmaları uyarısında bulundu.Finlandiya Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Traficom bünyesindeki Siber Güvenlik Merkezi, çarşamba günü yaptığı açıklamada PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildiğini ve düzeltme yamalarının henüz yayımlanmadığını duyurdu.Çarşamba öğleden sonra itibarıyla söz konusu açıkların aktif olarak istismar edildiğine ilişkin bir belirti bulunmadığı bildirildi. Ancak yetkililer, durumun hızla değişebileceği uyarısında bulundu.Valtori, geçici olarak kapatılacak internet hizmetlerinin tamamına ilişkin ayrıntılı bir liste paylaşmadı.

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