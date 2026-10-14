https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fransada-ikinci-siber-saldiri-marketlerde-sicaklik-bu-sefer-150-dereceye-cikarildi-1109527010.html

Fransa'da ikinci siber saldırı: Marketlerde sıcaklık bu sefer 150 dereceye çıkarıldı

Fransa'da ikinci siber saldırı: Marketlerde sıcaklık bu sefer 150 dereceye çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Fransa'da yüzlerce marketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıların ardından ikinci bir saldırı dalgası yaşandı. Bilgisayar korsanları, bazı... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T11:56+0300

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Fransa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar yeni bir boyuta ulaştı. Ülke genelinde yüzlerce marketin etkilendiği ilk saldırının ardından, 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece yeni bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Bilgisayar korsanlarının bazı dondurucuların sıcaklık ayarlarını eksi 22 dereceden 150 dereceye yükselttiği ortaya çıktı.Fransız gazetesi Le Monde'un haberine göre ikinci saldırı, İtalyan Dixell şirketinin geliştirdiği uzaktan soğutma kontrol sistemlerini kullanan işletmeleri hedef aldı. Saldırganlar, sistemlere erişerek marketlerdeki buzdolapları ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını değiştirdi.Saldırı nedeniyle bazı marketlerde soğuk zincir bozulurken, satışa sunulan gıda ürünleri tüketim açısından güvenli olmadığı gerekçesiyle imha edildi.Siber saldırıda sıcaklık ayarları 150 dereceye çıkarıldıFransa'nın güneybatısındaki Gironde ilinde çalışan soğutma teknisyeni Damien Deudon, Bordeaux çevresinde bulunan bir süpermarketin saldırıdan etkilendiğini açıkladı.Deudon, bilgisayar korsanlarının dondurucuların sıcaklık ayarlarını -22 dereceden 150 dereceye değiştirdiğini belirtti.Teknisyen, sistemde saniyede iki veya üç kez ayar değişikliği gerçekleştirildiğini, bu hızın bir insanın manuel olarak yapabileceğinin çok üzerinde olduğunu söyledi.25 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Deudon, saldırının otomatik komutlarla gerçekleştirilmiş olabileceğine işaret etti.Fransa'nın siber güvenlik ajansı saldırılardan haberdarFransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı (ANSSI), marketlerin soğutma sistemlerini yöneten uygulamalara yönelik siber sızmalardan haberdar olduğunu bildirdi.Yetkililer, olayın teknik boyutunu ve saldırıların kapsamını değerlendirirken, uzaktan yönetilebilen soğutma sistemlerinin hedef alınması kritik ticari altyapıların güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.Saldırıların hangi yöntemle gerçekleştirildiği ve faillerin kimliklerine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.Tarn'daki markette tüm gıdalar çöpe atıldıFransız yerel medya kuruluşu Ici Occitanie'nin haberine göre, ülkenin güneyindeki Tarn ilinde bulunan ve Dixell sistemlerini kullanan bir market de saldırıdan etkilendi.Marketin soğutma sistemlerindeki sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi nedeniyle soğuk zincir bozuldu.Bunun sonucunda buzdolaplarında muhafaza edilen gıda ürünlerinin tamamı imha edildi.Özellikle et, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdalar gibi belirli sıcaklık koşullarında saklanması gereken ürünler açısından soğuk zincirin bozulması, ciddi gıda güvenliği riskleri oluşturabiliyor.Yüzlerce market ilk siber saldırıdan etkilenmiştiFransa'da ikinci saldırıdan önce de farklı zincirlere ait yüzlerce marketin soğutma sistemleri bilgisayar korsanlarının hedefi olmuştu.İlk saldırıda, Danimarkalı Danfoss şirketinin geliştirdiği soğutma kontrol sistemlerine erişildiği ve marketlerdeki buzdolaplarının sıcaklık ayarlarının uzaktan değiştirildiği bildirilmişti.Sistemlere müdahale edilmesi sonucunda çok sayıda işletmede taze ve dondurulmuş gıda ürünlerinin soğuk zinciri bozulmuş, satışa sunulamayacak duruma gelen ürünler imha edilmişti.Arka arkaya yaşanan saldırılar, perakende sektöründe kullanılan uzaktan kontrol sistemlerinin siber güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.Paris Savcılığı siber saldırılar için soruşturma başlattıFransa'da yüzlerce marketi etkileyen ilk saldırının ardından Paris Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.Soruşturmanın odağında, soğutma sistemlerine nasıl erişildiği, saldırganların kullandığı yöntemler ve olayların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı bulunuyor.İkinci saldırının farklı bir üreticinin sistemlerini hedef alması, marketlerin soğutma altyapısına yönelik siber tehditlerin kapsamına ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.Siber saldırılar gıda güvenliğini de tehdit ediyorFransa'daki olaylar, siber saldırıların yalnızca bilgisayarları ve veri tabanlarını değil, fiziksel altyapıları ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen sistemleri de hedef alabileceğini gösterdi.Marketlerde kullanılan uzaktan kontrol sistemleri, soğutma sıcaklıklarının merkezi olarak izlenmesine ve ayarlanmasına olanak tanıyor.Ancak bu sistemlere yetkisiz erişim sağlanması durumunda sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi, ürünlerin bozulmasına ve işletmelerin ekonomik kayıplar yaşamasına neden olabiliyor.Fransa'da yaşanan saldırıların ardından soğuk zincir güvenliği, endüstriyel kontrol sistemleri ve dijital altyapıların korunması konuları yeniden tartışmaya açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/fransada-siber-saldiri-marketlerin-dolaplari-50-dereceye-cikti-1109490047.html

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