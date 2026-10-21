https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fenerbahceden-marco-asensio-aciklamasi-ameliyat-oldu-tedavi-sureci-3-ay-surecek-1109741471.html
Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması: Ameliyat oldu, tedavi süreci 3 ay sürecek
Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması: Ameliyat oldu, tedavi süreci 3 ay sürecek
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, "Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T16:14+0300
2026-10-21T16:14+0300
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asensio
fenerbahçe
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Fenerbahçe, Marco Asensio'nun İspanya'da ameliyat olduğunu duyurdu. Bununla beraber Slavia Prag maçında sakatlanan Ake'nin de hafta boyunca tedavi göreceğini açıkladı.Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Asensio'nun sahalara dönüş sürecinin 3 ay sürmesi beklendiği belirtildi. Açıklama şöyle:"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/tribunlerden-gelen-istifa-cagrisina-ismail-kartaldan-yanit-ben-de-cok-uzgunum-keske-bunlar-1109719163.html
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asensio, fenerbahçe, slavia prag
asensio, fenerbahçe, slavia prag
Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması: Ameliyat oldu, tedavi süreci 3 ay sürecek
16:14 21.10.2026 (güncellendi: 16:19 21.10.2026)
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, "Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir" denildi.
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun İspanya'da ameliyat olduğunu duyurdu. Bununla beraber Slavia Prag maçında sakatlanan Ake'nin de hafta boyunca tedavi göreceğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Asensio'nun sahalara dönüş sürecinin 3 ay sürmesi beklendiği belirtildi. Açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.
Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."