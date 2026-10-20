https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/tribunlerden-gelen-istifa-cagrisina-ismail-kartaldan-yanit-ben-de-cok-uzgunum-keske-bunlar-1109719163.html

Tribünlerden gelen 'istifa' çağrısına İsmail Kartal'dan yanıt: 'Ben de çok üzgünüm keşke bunlar yaşanmasaydı ama oldu'

Tribünlerden gelen 'istifa' çağrısına İsmail Kartal'dan yanıt: 'Ben de çok üzgünüm keşke bunlar yaşanmasaydı ama oldu'

Sputnik Türkiye

Slavia Prag karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından tribünlerin istifaya davet ettiği teknik direktör İsmail Kartal, "Üzgünüm, keşke böyle bir şey... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T23:04+0300

2026-10-20T23:04+0300

2026-10-20T23:04+0300

spor

i̇smail kartal

slavia prag

fenerbahçe

uefa

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Maç sonucu ve skor değerlendirmesiMücadeleye çok iyi başlayıp 2-0 öne geçtiklerini belirten Kartal, ikinci yarıda yakaladıkları net pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Fiziksel gücü yüksek bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, rakibe az pozisyon vermelerine rağmen maçın berabere bitmesinden ve taraftarları üzmekten dolayı derin bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.Nathan Aké'nin sakatlık durumuMaç içinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nathan Aké'nin son durumu hakkında bilgi veren Kartal, oyuncunun sağ üst arka adalesinde çekme hissettiğini belirtti. Futbolcuyu riske atmak istemedikleri için mecburi bir değişiklik yaptıklarını söyleyen Kartal, yırtık olup olmadığının ve sakatlık derecesinin çekilecek MR'ın ardından netleşeceğini açıkladı.Oğuz Aydın değişikliği ve eleştirilerOğuz Aydın'ı oyundan alıp yerine Kerem'i dahil etmesiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Kartal, Oğuz'un son 3-4 maçtır yoğun bir fikstürde sürekli oynadığını ve ikinci yarıda yorulduğunu ifade etti. Oğuz'un çok güzel bir gol attığını belirten deneyimli çalıştırıcı, oyuna giren Kerem'in skora katkı veremese de takım savunmasına Oğuz'dan daha çok yardımcı olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/fenerbahce-slavia-prag-ile-2-2-berabere-kaldi-1109715813.html

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i̇smail kartal, slavia prag, fenerbahçe, uefa