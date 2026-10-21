https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/esine-tavuk-satan-kasabi-bicaklayarak-oldurdu-supheli-hastanede-yakalandi-1109750668.html
Eşine tavuk satan kasabı bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli hastanede yakalandı
Eşine tavuk satan kasabı bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli hastanede yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Bayrampaşa'da, eşine tavuk sattığı gerekçesiyle tartıştığı kasabı bıçaklayarak öldüren şüpheli, olayın ardından kaçtığı hastanede polis ekiplerince... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T22:52+0300
2026-10-21T22:52+0300
2026-10-21T22:52+0300
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cinayet
cinayet büro amirliği
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polis
polis memuru
kasap
tavuk
tavuk döner
tavuk eti
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Cevatpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta kasap dükkanı işleten 63 yaşındaki Fikret K. ve 66 yaşındaki Reşat P. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Reşat P, Fikret K'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Fikret K, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda arbede sırasında kendisinin de yaralandığı belirlenen Reşat P, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, boşanma sürecinde olduğu ve ayrı yaşadığı eşi G.P'nin tavuk döner satışı yapılan bir işletme işlettiğini söylediği öğrenildi. Fikret K'nin eşine toptan tavuk sattığını bildiğini belirten şüphelinin, daha önce bu nedenle kasapla tartıştığını, olay günü karşılaşmalarının ardından çıkan arbede sırasında kavganın yaşandığını anlattığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/adanada-mesire-alaninda-cinayet-supheli-kacarken-yakalandi-1109742883.html
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cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis memuru, kasap, tavuk, tavuk döner, tavuk eti
cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis memuru, kasap, tavuk, tavuk döner, tavuk eti
Eşine tavuk satan kasabı bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli hastanede yakalandı
İstanbul Bayrampaşa'da, eşine tavuk sattığı gerekçesiyle tartıştığı kasabı bıçaklayarak öldüren şüpheli, olayın ardından kaçtığı hastanede polis ekiplerince yakalandı.
Cevatpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta kasap dükkanı işleten 63 yaşındaki Fikret K. ve 66 yaşındaki Reşat P. arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Reşat P, Fikret K'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Fikret K, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda arbede sırasında kendisinin de yaralandığı belirlenen Reşat P, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, boşanma sürecinde olduğu ve ayrı yaşadığı eşi G.P'nin tavuk döner satışı yapılan bir işletme işlettiğini söylediği öğrenildi. Fikret K'nin eşine toptan tavuk sattığını bildiğini belirten şüphelinin, daha önce bu nedenle kasapla tartıştığını, olay günü karşılaşmalarının ardından çıkan arbede sırasında kavganın yaşandığını anlattığı belirtildi.