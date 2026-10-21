https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/esine-tavuk-satan-kasabi-bicaklayarak-oldurdu-supheli-hastanede-yakalandi-1109750668.html

Eşine tavuk satan kasabı bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli hastanede yakalandı

Eşine tavuk satan kasabı bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli hastanede yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Bayrampaşa'da, eşine tavuk sattığı gerekçesiyle tartıştığı kasabı bıçaklayarak öldüren şüpheli, olayın ardından kaçtığı hastanede polis ekiplerince... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T22:52+0300

2026-10-21T22:52+0300

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Cevatpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta kasap dükkanı işleten 63 yaşındaki Fikret K. ve 66 yaşındaki Reşat P. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Reşat P, Fikret K'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Fikret K, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda arbede sırasında kendisinin de yaralandığı belirlenen Reşat P, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, boşanma sürecinde olduğu ve ayrı yaşadığı eşi G.P'nin tavuk döner satışı yapılan bir işletme işlettiğini söylediği öğrenildi. Fikret K'nin eşine toptan tavuk sattığını bildiğini belirten şüphelinin, daha önce bu nedenle kasapla tartıştığını, olay günü karşılaşmalarının ardından çıkan arbede sırasında kavganın yaşandığını anlattığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/adanada-mesire-alaninda-cinayet-supheli-kacarken-yakalandi-1109742883.html

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