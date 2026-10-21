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Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı: Şüpheli gasp ettiği otomobille kaçtı
Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı: Şüpheli gasp ettiği otomobille kaçtı
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta bir şüpheli, tartıştığı kuyumcunun dükkanına silahla ateş açtı. Saldırıda yan taraftaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif yaralandı... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T14:04+0300
2026-10-21T14:14+0300
türki̇ye
kuyumcu
saldırı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcuya gelen bir şüpheli ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri döndü.Şüpheli, yeniden geldiği kuyumcu dükkanına ateş açtı.Kurşunlar eczane çalışanını yaraladıSilahlı saldırı sırasında, kuyumcu dükkanının yanında bulunan eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı.Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Şüpheli otomobili silah zoruyla gasp ederek kaçtıSaldırının ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli, bir otomobilin sahibini silah zoruyla araçtan indirdi.Ardından otomobili gasp eden şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı.Böylece kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının ardından şüphelinin kaçışı da polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın konusu oldu.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıİhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.Olay yeri inceleme ekipleri, çevreye şerit çekerek kuyumcu dükkanı ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi.Polis, silahlı saldırıyı düzenledikten sonra gasp ettiği otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Silahlı saldırı ve otomobille kaçış anları kameradaÖte yandan Esenyurt'taki silahlı saldırı ve şüphelinin kaçış anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kuyumcu dükkanına ateş açtıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.Görüntülerin devamında ise şüphelinin gasp ettiği otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/dr-ramazan-demirtastan-naci-gorurun-aciklamalarina-tepki-neyse-ki-75-olacakmis-76-olsaydi-ne-1109734468.html
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kuyumcu, saldırı
kuyumcu, saldırı

Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı: Şüpheli gasp ettiği otomobille kaçtı

14:04 21.10.2026 (güncellendi: 14:14 21.10.2026)
© Sputnik / Sertac KayarYağı altınla aynı vitrine koyan kuyumcu: Altınla yarışıyor, hak ettiği yer burasıdır
Yağı altınla aynı vitrine koyan kuyumcu: Altınla yarışıyor, hak ettiği yer burasıdır - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / Sertac Kayar
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Esenyurt'ta bir şüpheli, tartıştığı kuyumcunun dükkanına silahla ateş açtı. Saldırıda yan taraftaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif yaralandı. Şüpheli, silah zoruyla sahibini indirdiği otomobili gasp ederek kaçtı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcuya gelen bir şüpheli ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri döndü.
Şüpheli, yeniden geldiği kuyumcu dükkanına ateş açtı.

Kurşunlar eczane çalışanını yaraladı

Silahlı saldırı sırasında, kuyumcu dükkanının yanında bulunan eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli otomobili silah zoruyla gasp ederek kaçtı

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli, bir otomobilin sahibini silah zoruyla araçtan indirdi.
Ardından otomobili gasp eden şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı.
Böylece kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının ardından şüphelinin kaçışı da polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın konusu oldu.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, çevreye şerit çekerek kuyumcu dükkanı ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi.
Polis, silahlı saldırıyı düzenledikten sonra gasp ettiği otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı saldırı ve otomobille kaçış anları kamerada

Öte yandan Esenyurt'taki silahlı saldırı ve şüphelinin kaçış anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kuyumcu dükkanına ateş açtıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.
Görüntülerin devamında ise şüphelinin gasp ettiği otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor.
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