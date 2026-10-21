https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/esenyurtta-kuyumcuya-silahli-saldiri-1109735351.html

Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı: Şüpheli gasp ettiği otomobille kaçtı

Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı: Şüpheli gasp ettiği otomobille kaçtı

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta bir şüpheli, tartıştığı kuyumcunun dükkanına silahla ateş açtı. Saldırıda yan taraftaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif yaralandı... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T14:04+0300

2026-10-21T14:04+0300

2026-10-21T14:14+0300

türki̇ye

kuyumcu

saldırı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcuya gelen bir şüpheli ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri döndü.Şüpheli, yeniden geldiği kuyumcu dükkanına ateş açtı.Kurşunlar eczane çalışanını yaraladıSilahlı saldırı sırasında, kuyumcu dükkanının yanında bulunan eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı.Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Şüpheli otomobili silah zoruyla gasp ederek kaçtıSaldırının ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli, bir otomobilin sahibini silah zoruyla araçtan indirdi.Ardından otomobili gasp eden şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı.Böylece kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının ardından şüphelinin kaçışı da polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın konusu oldu.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıİhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.Olay yeri inceleme ekipleri, çevreye şerit çekerek kuyumcu dükkanı ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi.Polis, silahlı saldırıyı düzenledikten sonra gasp ettiği otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Silahlı saldırı ve otomobille kaçış anları kameradaÖte yandan Esenyurt'taki silahlı saldırı ve şüphelinin kaçış anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kuyumcu dükkanına ateş açtıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.Görüntülerin devamında ise şüphelinin gasp ettiği otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor.

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