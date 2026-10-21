https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/dr-ramazan-demirtastan-naci-gorurun-aciklamalarina-tepki-neyse-ki-75-olacakmis-76-olsaydi-ne-1109734468.html

Dr. Ramazan Demirtaş'tan, Naci Görür'ün açıklamalarına tepki: 'Neyse ki 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık?'

Dr. Ramazan Demirtaş'tan, Naci Görür'ün açıklamalarına tepki: 'Neyse ki 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık?'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Naci Görür'ün olası Marmara depremine yönelik yaptığı açıklamalara 'gündemde kalma çabası' diyerek tepki gösteren Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T14:03+0300

2026-10-21T14:03+0300

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türki̇ye

deprem

naci görür

kumburgaz

tekirdağ

marmara denizi

dr. ramazan demirtaş

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Prof. Dr. Naci Görür'ün olası bir Marmara depremine yönelik yaptığı 'depremin eli kulağında, Marmara'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' şeklindeki sözlerine Dr. Ramazan Demirtaş, "27 yıldır depremin eli kulağında. Neyse ki 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık?" sözleriyle tepki gösterdi. Dr. Demirtaş, "600 bin bina yıkılır, 2.5 milyon insan enkaz altında kalır, Marmara dizüstü çöker, ekonomi çöker, bağımsızlık gider gibi açıklama yetkisi ve görevi olmayan birinin kurgu türü açıklamaları kamuoyuna açık yapması etik ve doğru değil" ifadelerini kullandı. Büyük bir yıkım ve ölü sayısı yüksek olabilir demiştiProf. Dr. Naci Görür, Yeniçağ Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda İstanbul'da 7.2 ile 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini belirterek "Altyapısı hazır olmayan yerler sığınak olmaz. Büyük bir yıkım ve ölü sayısı yüksek olabilir" açıklaması yapmıştı. Prof. Dr. Görür, "Şimdi yakın zamanda derken tabii zamanını bilmiyoruz ama yapılan çalışmalara göre 30 sene içerisinde deprem olma olasılığı son duruma göre yüzde 48 civarında oluyor. Şimdi öyle olunca 30 yıl geçti, yani çok büyük bir kısmı geçti. Kalan artı eksi bunun belli miktarı var. Yani neresinden baksan yakın diyebileceğimiz bir zamanda bu depremi bekliyoruz. Buna Kartal Adalar fayı, Kumburgaz fayı, Tekirdağ fayı dahil. Deprem üretecek Marmara Denizi'nin içerisinde kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanan fay sistemidir. Büyüklük olarak da 7.2 ve 7.5 civarında bir deprem bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık?Prof. Dr. Görür'ün bu ifadelerine sosyal medyası üzerinden tepki gösteren Demirtaş, "Bir birim düşürmüş mü? 1999 depremlerinden sonra Marmara boydan boya kırılacak, M 8.0 büyüklüğünde deprem olacak. 2016'da fayın boyu 50km, M7.0'nın altında olacak. 2025 Min. 7.2, maksimum 7.6 olacak. Şimdi M7.5'a düşürmüş. Neyse ki 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık?" dedi. Gündemde kalma çabasıProf. Dr. Görür'ün açıklamaları 'gündemde kalma çabası' olarak nitelendiren Demirtaş şunları paylaştı: "Marmara'da olası büyük deprem gerçeğinin olduğunu her zaman söylüyoruz. Ancak deprem tekrarlanma aralığı dolmadığı sürece, toplumu tedirgin eden, korku psikolojisine ve çok ciddi travmalara yol açan yukarıda söylediği açıklamaların deprem biliminde karşılığı bulunmamaktadır. Gündemde kalma adına, genel kültür bilgileri ile her deprem sonrası "Marmara'da deprem eli kulağında, bardağı taşıran son damla, 1/8 otomobil lastiği basıncı Marmara depremini tetikler" cümlesinin deprem riski azaltma ya da deprem dirençli kentler konusunda hiçbir katkısı yok. 27 yıldır Marmara'da deprem eli kulağında; 600 bin bina yıkılır, 2.5 milyon insan enkaz altında kalır, Marmara dizüstü çöker, ekonomi çöker, bağımsızlık gider gibi açıklama yetkisi ve görevi olmayan birinin kurgu türü açıklamaları kamuoyuna açık yapması etik ve doğru değil. Eğer Marmara'da çok yaklaşan bir tehlike ve risk varsa, bu açıklama yasal sorumlu Bakanlık ya da kurum tarafından yapılır ve kısa-orta-uzun vadeli gerekli önlemler alınır; risk azaltma çalışmaları yapılır ve tehdit altında olan yerleşim yerleri depreme dirençli hale getirilir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/prof-dr-naci-gorur-44luk-depremin-ardindan-uyardi-kuzey-kol-hem-marmarada-hem-yunanistanda-1108856941.html

türki̇ye

kumburgaz

tekirdağ

marmara denizi

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deprem, naci görür, kumburgaz, tekirdağ, marmara denizi, dr. ramazan demirtaş