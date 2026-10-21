Erdoğan ve Aliyev görüştü: 'Kardeşlik hukukundan alınan güçle...' açıklaması
18:40 21.10.2026 (güncellendi: 19:02 21.10.2026)
© AA / TCCB / Murat KulaErdoğan, liderler zirvesinde Aliyev ve Paşinyan ile görüştü
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığını bildirdi. Görüşme, Azerbaycan'daki okullarda başörtüsüne yönelik kısıtlamalarla ilgili tartışmaların olduğu bir dönemde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. İletişim Başkanlığı, görüşmeyle ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı."
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü bir kez daha kutlarken Aliyev’i, Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti."
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde gerilim
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki son haftalarda başörtüsü tartışması ve Bakü'nün İsrail'le ilişkileri üzerinden gerilimle karşı karşıya kaldı.
Gerilimin önemli başlıklarından birini, Azerbaycan'da devlet okullarındaki kıyafet kuralları ve başörtüsü kısıtlamaları oluşturdu. Azerbaycan'da laiklik ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilen kıyafetlere yönelik düzenlemenin ardından bazı başörtülü kız öğrencilerin okullara alınmadığını gösteren görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral ve AK Parti'den bazı milletvekilleri, uygulamayı eleştirerek Bakü yönetimine düzenlemeyi gözden geçirme çağrısı yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) ise 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, bazı Türk siyasetçilerin ve medya kuruluşlarının Azerbaycan'a yönelik eleştirilerini hedef aldı. Parti, Türkiye'deki iktidar partisini Azerbaycan'ın iç siyasetine müdahale etmek ve iki ülke arasında ayrışma yaratmakla suçladı.
Azerbaycan Milli Meclisi'nin Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu da aynı gün yayımladığı bildiride, Türkiye'deki bazı siyasetçilerin açıklamalarını "asılsız suçlamalar" olarak nitelendirdi. Bildiride, iki ülkenin dostluk ve stratejik ittifak ilişkilerinin birbirlerinin egemenliğine ve iç işlerine saygı temelinde sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
Ankara'dan gerilimi düşürme mesajları
Türkiye ve Azerbaycan'dan yetkililer, tartışmaların ikili ilişkileri zedelememesi gerektiği yönünde mesajlar verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 16 Ekim'de iki ülke arasındaki sorunların "aile meclisinde" ele alınabileceğini belirterek karşılıklı saygı ve egemenlik vurgusu yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 15 Ekim'de Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Aliyev ile görüştü. Fidan, iki ülke arasındaki meselelerin oturulup konuşularak çözülebileceğini belirterek tartışmaların sosyal medyada propaganda aracına dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.