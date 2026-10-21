https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/erdogan-ve-aliyev-gorustu-kardeslik-hukukundan-alinan-gucle-sozleri-1109746031.html

Erdoğan ve Aliyev görüştü: 'Kardeşlik hukukundan alınan güçle...' açıklaması

Erdoğan ve Aliyev görüştü: 'Kardeşlik hukukundan alınan güçle...' açıklaması

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T18:40+0300

2026-10-21T18:40+0300

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dünya

i̇letişim başkanlığı

azerbaycan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. İletişim Başkanlığı, görüşmeyle ilgili şu ifadelere yer verdi: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde gerilim Ankara'dan gerilimi düşürme mesajlarıTürkiye ve Azerbaycan'dan yetkililer, tartışmaların ikili ilişkileri zedelememesi gerektiği yönünde mesajlar verdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 16 Ekim'de iki ülke arasındaki sorunların "aile meclisinde" ele alınabileceğini belirterek karşılıklı saygı ve egemenlik vurgusu yaptı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 15 Ekim'de Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Aliyev ile görüştü. Fidan, iki ülke arasındaki meselelerin oturulup konuşularak çözülebileceğini belirterek tartışmaların sosyal medyada propaganda aracına dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

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i̇letişim başkanlığı, azerbaycan, recep tayyip erdoğan, i̇lham aliyev, oktay saral, hakan fidan, haberler