https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/turkiyenin-baku-buyukelciliginden-bakan-fidan-hakkindaki-iddialara-yalanlama-iddialar-kesinlikle-1109635647.html
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nden Bakan Fidan hakkındaki iddialara yalanlama: 'İddialar kesinlikle doğru değil'
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nden Bakan Fidan hakkındaki iddialara yalanlama: 'İddialar kesinlikle doğru değil'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında 'gizli görüşme' gerçekleştirdiğine ilişkin bazı haberlerde yer... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T23:46+0300
2026-10-17T23:46+0300
2026-10-17T23:46+0300
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bakü
azerbaycan
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Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, başta Qafqazinfo olmak üzere bazı haber organlarında yayımlanan 'Hakan Fidan'ın GYF'deki görüşmesinin perde arkası' başlıklı haberin asılsız iddialara dayandığı belirtildi.Söz konusu yayının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen çevrelerin dezenformasyon çabalarından ibaret olduğu ifade edilen açıklamada, Fidan'ın Bakü ziyareti sırasında çok sayıda kişiyle nezaket amaçlı fotoğraf çektirdiği, bunlar arasında Azerbaycan'da yasal statüsü bulunan bir kuruluşun mensuplarının da yer aldığı kaydedildi.Açıklamada, "Sayın Bakanımızın gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ve çeşitli talimatlar verdiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir" ifadesi kullanıldı.Ayrıca açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıldığı iddia edilen bir mektup üzerinden gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan iftiralar ortaya atıldığı belirtilerek, öne sürülen mektubun da bulunmadığına dikkati çekildi.Haberde yer alan 'içişlerine müdahale planları', 'istihbarat operasyonları', 'darbe ve kaos planları' ve 'etki ajanları yetiştirme' ifadelerinin de Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı yalanlar olduğunun altı çizildi.Açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye kamuoylarına söz konusu iftiralara ve gerçekle ilgisi olmayan manipülatif iddialara itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.Qafqazinfo haber sitesinde, Fidan'ın Bakü ziyareti kapsamında Türk hayırseverler tarafından kurulan bir vakfı ziyaret ederek orada gizli görüşme gerçekleştirdiği ve birtakım talimatlar verdiği iddia edilmişti. Söz konusu haber daha sonra yayından kaldırılmıştı.
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nden Bakan Fidan hakkındaki iddialara yalanlama: 'İddialar kesinlikle doğru değil'
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında 'gizli görüşme' gerçekleştirdiğine ilişkin bazı haberlerde yer alan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, başta Qafqazinfo olmak üzere bazı haber organlarında yayımlanan 'Hakan Fidan'ın GYF'deki görüşmesinin perde arkası' başlıklı haberin asılsız iddialara dayandığı belirtildi.
Söz konusu yayının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen çevrelerin dezenformasyon çabalarından ibaret olduğu ifade edilen açıklamada, Fidan'ın Bakü ziyareti sırasında çok sayıda kişiyle nezaket amaçlı fotoğraf çektirdiği, bunlar arasında Azerbaycan'da yasal statüsü bulunan bir kuruluşun mensuplarının da yer aldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ve çeşitli talimatlar verdiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıldığı iddia edilen bir mektup üzerinden gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan iftiralar ortaya atıldığı belirtilerek, öne sürülen mektubun da bulunmadığına dikkati çekildi.
Haberde yer alan 'içişlerine müdahale planları', 'istihbarat operasyonları', 'darbe ve kaos planları' ve 'etki ajanları yetiştirme' ifadelerinin de Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı yalanlar olduğunun altı çizildi.
Açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye kamuoylarına söz konusu iftiralara ve gerçekle ilgisi olmayan manipülatif iddialara itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.
Qafqazinfo haber sitesinde, Fidan'ın Bakü ziyareti kapsamında Türk hayırseverler tarafından kurulan bir vakfı ziyaret ederek orada gizli görüşme gerçekleştirdiği ve birtakım talimatlar verdiği iddia edilmişti. Söz konusu haber daha sonra yayından kaldırılmıştı.