https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/enerji-uzmani-aslanoglu-dizel-anlasmasi-ile-rusya-yaptirimlarda-gedik-acmayi-basardi-1109748025.html
Enerji Uzmanı Aslanoğlu: Dizel anlaşması ile Rusya yaptırımlarda gedik açmayı başardı
Enerji Uzmanı Aslanoğlu: Dizel anlaşması ile Rusya yaptırımlarda gedik açmayı başardı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna krizinin yanı sıra iki... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T19:54+0300
2026-10-21T19:54+0300
2026-10-21T19:54+0300
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ukrayna
steve witkoff
enerji
rusya enerji bakanlığı
dizel
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Rus lider Putin, Ukrayna krizinin çözüm yollarını ele almak üzere St. Peterburg'a giden Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'u kabul etti. Görüşmede Rusya ile ABD arasında varılan dizel anlaşması da gündeme geldi. Putin dizel anlaşmasının ardından dünya piyasalarındaki fiyatların yüzde 5-6 düştüğünü belirtti. Witkoff ise dizel anlaşması yapılmasına yönelik kararı için Putin'e Trump adına teşekkürlerini iletti.Görüşmede gündeme gelen dizel anlaşmasının enerji piyasalarına yansımasını Sputnik’e değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu, şunları söyledi: Türkiye’de enflasyonun düşmesini olumlu etkiler Anlaşmayı Türkiye açısında da ele alan Aslanoğlu şunları belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rus-uzman-rus-dizeli-olmadan-kuresel-piyasa-cok-daha-ciddi-bir-kitlikla-karsi-karsiya-kalir-1109746960.html
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rusya, ukrayna, steve witkoff, enerji, rusya enerji bakanlığı, dizel, dizel yakıt
rusya, ukrayna, steve witkoff, enerji, rusya enerji bakanlığı, dizel, dizel yakıt
Enerji Uzmanı Aslanoğlu: Dizel anlaşması ile Rusya yaptırımlarda gedik açmayı başardı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna krizinin yanı sıra iki ülke arasından varılan dizel anlaşması da ele alındı. Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu anlaşmanın etkilerini Sputnik’e değerlendirdi.
Rus lider Putin, Ukrayna krizinin çözüm yollarını ele almak üzere St. Peterburg'a giden Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'u kabul etti.
Görüşmede Rusya ile ABD arasında varılan dizel anlaşması da gündeme geldi. Putin dizel anlaşmasının ardından dünya piyasalarındaki fiyatların yüzde 5-6 düştüğünü belirtti. Witkoff ise dizel anlaşması yapılmasına yönelik kararı için Putin'e Trump adına teşekkürlerini iletti.
Görüşmede gündeme gelen dizel anlaşmasının enerji piyasalarına yansımasını Sputnik’e değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu, şunları söyledi:
Öncelikle, Putin’in dizel fiyatlarının yüzde 5-6 düştüğü açıklamasını doğru okumak lazım. Bugünkü krizin geçmişten farkı, artık ham petrol değil rafineri üzerinden yaşanması. Dünyada ham petrolden çok dizel eksikliği var. Kota artırmak, musluğu açmak rafinerideki darboğazı çözmüyor. Bu yüzden anahtar artık rafineri kapasitesine sahip olanların elinde. Rusya ise yaptırımlarda ciddi bir gedik açmayı başardı. Trump ise ara seçimler yaklaşırken pompadaki fiyatı düşürmek için Rusya ile geçici bir yumuşamaya imza attı. Üstelik bu anlaşmayla Rus rafinerileri dolaylı bir güvence de kazanmış oldu. Bu tesislerin vurulması artık doğrudan ABD’nin aleyhine olacağı için Ukrayna yönetiminin bundan sonra çok daha temkinli davranması beklenebilir.
Türkiye’de enflasyonun düşmesini olumlu etkiler
Anlaşmayı Türkiye açısında da ele alan Aslanoğlu şunları belirtti:
Bir de tabii Türkiye boyutu var. Türkiye net dizel ithalatçısı olduğu için dizel fiyatlarındaki her hareket önce nakliyeye, tarıma, oradan da enflasyona yansıyor. Dizel fiyatlarının gerilemesi Türkiye’deki enflasyonu olumlu etkileyecektir.