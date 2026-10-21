Enerji Uzmanı Aslanoğlu: Dizel anlaşması ile Rusya yaptırımlarda gedik açmayı başardı

Öncelikle, Putin’in dizel fiyatlarının yüzde 5-6 düştüğü açıklamasını doğru okumak lazım. Bugünkü krizin geçmişten farkı, artık ham petrol değil rafineri üzerinden yaşanması. Dünyada ham petrolden çok dizel eksikliği var. Kota artırmak, musluğu açmak rafinerideki darboğazı çözmüyor. Bu yüzden anahtar artık rafineri kapasitesine sahip olanların elinde. Rusya ise yaptırımlarda ciddi bir gedik açmayı başardı. Trump ise ara seçimler yaklaşırken pompadaki fiyatı düşürmek için Rusya ile geçici bir yumuşamaya imza attı. Üstelik bu anlaşmayla Rus rafinerileri dolaylı bir güvence de kazanmış oldu. Bu tesislerin vurulması artık doğrudan ABD’nin aleyhine olacağı için Ukrayna yönetiminin bundan sonra çok daha temkinli davranması beklenebilir.