https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/kenyada-ilk-ebola-vakasi-kongo-demokratik-cumhuriyetinden-gelen-hasta-hayatini-kaybetti-1109335753.html

Kenya'da ilk Ebola vakası: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen hasta hayatını kaybetti

Kenya'da ilk Ebola vakası: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen hasta hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kenya'da ülke tarihindeki ilk Ebola vakası doğrulandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Uganda üzerinden Nairobi'ye gelen hastada virüsün Bundibugyo türü... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T17:36+0300

2026-10-06T17:36+0300

2026-10-06T17:36+0300

sağlik

kenya

uganda

nairobi

dünya sağlık örgütü (dsö)

ebola

salgın

temas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/06/1109335301_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_ffc32b3f8a917f1ef81ff97c41140635.jpg

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgını Kenya'ya ulaştı. Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, yaklaşık yedi yıldır KDC'de yaşayan Kenya vatandaşının ülkeye döndükten sonra yapılan testlerinde Ebola virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Hasta, Nairobi'de tedavi gördüğü hastanede 5 Ekim gecesi hayatını kaybetti.Yaklaşık bir ay önce KDC'de rahatsızlanan hasta, burada çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi gördü. Daha sonra kara yoluyla Uganda'nın başkenti Kampala'ya geçen hasta, 3 Ekim'de Jambojet'in 8523 sefer sayılı uçuşuyla Nairobi'ye geldi.Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda rutin sağlık kontrolünden geçirilen hasta, bir yakını ve arkadaşı tarafından doğrudan Nairobi Hastanesine götürüldü. Ateş, titreme, yoğun yorgunluk, halsizlik, kas ağrısı, yutkunma güçlüğü ve cilt altında kanama belirtileri gösteren hasta burada izole edildi.Hastadan alınan numuneler hem Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı hem de Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) laboratuvarında incelendi ve sonuçlar Ebola enfeksiyonunu doğruladı. Hastayla teması olan 28 kişi takipteKenyalı yetkililer, hastanın ailesi ve tedavisi sırasında temas ettiği sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 28 kişiyi belirleyerek takibe aldı. Bunun yanında hastayla aynı uçakta bulunan 23 yolcu ile dört mürettebat üyesine ulaşılması için çalışma başlatıldı.Kenya, KDC'deki salgının bölge ülkelerine yayılma riski nedeniyle aylardır hazırlık yapıyordu. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgının başladığı mayıs ayından 6 Ekim'e kadar ülkeye giriş yapan 652 bin 584 kişi sağlık taramasından geçirildi. Aynı dönemde şüpheli vakalardan alınan 267 numune incelenirken bunlardan yalnızca son vaka pozitif çıktı.Dünya Sağlık Örgütü de eylül ayında Kenya'nın özellikle Uganda ile bağlantılı Busia, Malaba ve Lwakhakha sınır geçişlerinde Ebola'ya karşı gözetim ve hazırlık çalışmalarını güçlendirdiğini bildirmişti.KDC'deki salgında 8 binden fazla vakaKenya'daki vaka, KDC'de mayıs ayında ilan edilen ülkenin 17'nci Ebola salgınında 8 bin 442 doğrulanmış vaka ve 4 bin 80 ölüm kaydedildi. Salgın daha önce Uganda'ya da yayılmış, ülkede 20 vaka ve iki ölüm bildirilmişti. Dünya Sağlık Örgütü, Uganda'daki salgının ağustos ayında sona erdiğini açıklamıştı.Buna ek olarak Fransa'da KDC'den dönen bir kişide Ebola tespit edilmiş, KDC'de enfekte olan iki hasta da Almanya'da tedavi edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kongoda-ebola-salgini-yayilmaya-devam-ediyor-vaka-sayisi-8-bin-544e-cikti-1109301918.html

kenya

uganda

nairobi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kenya, uganda, nairobi, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, salgın, temas