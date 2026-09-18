https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/prof-dr-naci-gorur-44luk-depremin-ardindan-uyardi-kuzey-kol-hem-marmarada-hem-yunanistanda-1108856941.html
Prof. Dr. Naci Görür, 4.4'lük depremin ardından uyardı: 'Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor'
Prof. Dr. Naci Görür, 4.4'lük depremin ardından uyardı: 'Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor'
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Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 5,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremi değerlendiren... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T13:20+0300
2026-09-18T13:20+0300
2026-09-18T13:20+0300
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yunanistan
marmara depremi
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Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, Türkiye saatiyle 09.42’de kaydedildi.AFAD, depremin 5,46 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.Naci Görür depremi değerlendirdiYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Eğriboz Adası’nda meydana gelen depremin ardından değerlendirmede bulundu.Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini belirtti.'Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor'Depremin meydana geldiği konuma dikkat çeken Naci Görür, şu değerlendirmeyi yaptı:“Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/uyusturucu-sorusturmasinda-hakkinda-gozalti-karari-verilen-afra-saracoglundan-ilk-aciklama--1108856553.html
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naci görür, deprem, yunanistan, marmara depremi, afad
naci görür, deprem, yunanistan, marmara depremi, afad
Prof. Dr. Naci Görür, 4.4'lük depremin ardından uyardı: 'Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor'
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 5,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolunda meydana geldiğini belirterek, “Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor.” dedi.
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, Türkiye saatiyle 09.42’de kaydedildi.
AFAD, depremin 5,46 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Naci Görür depremi değerlendirdi
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Eğriboz Adası’nda meydana gelen depremin ardından değerlendirmede bulundu.
Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini belirtti.
'Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor'
Depremin meydana geldiği konuma dikkat çeken Naci Görür, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor.”