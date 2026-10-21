https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-fon-sorusturmasi-aciklamasi-yatirimci-ile-manipulatoru-birbirine-1109741779.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturması açıklaması: Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturması açıklaması: Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan, titiz bir şekilde... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T16:22+0300

2026-10-21T16:22+0300

2026-10-21T16:22+0300

türki̇ye

cevdet yılmaz

sermaye piyasası kurulu (spk)

fon soruşturması

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için bağımsız otoritelerce alınan çok yönlü adli ve idari tedbirlerin ve yapılan uygulamaların yanı sıra, yapısal unsurlar içeren kanuni düzenleme hazırlıklarının da devam ettiğini kaydeden Yılmaz, Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Hızla ön ödemeleri başlamayı öngörüyoruzYatırım fonları piyasasında yaşanan gelişmelerin finansal sistemin sınırlı bir alanında ortaya çıktığını kaydeden Yılmaz şunları kaydetti: "Gerekli idari ve adli tedbirler alınmış, sorunlu fonların tasfiye süreci başlatılmış ve yatırımcı haklarının korunarak riskin piyasanın diğer kesimlerine yayılmasının önlenmesi hedeflenmiştir. Başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içerisinde yoğun mesaisini sürdürmektedir. Bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun” Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir. Söz konusu Kanun Teklifiyle Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli kararları ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından tasfiyesi tamamlanmamış olanların adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiyesine, bu fonların malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılmasına, fon kayıp ve zararının sorumlulardan tahsiline ve geri kazanılan değerlerin fon pay sahibine ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Kanun Teklifi’nin yasalaşmasıyla hızla ön ödemelere başlamayı öngörüyoruz."Kanuni düzenlemeler devam ediyor Yılmaz benzer sorunların yaşanmaması için alınacak önlemleri de şöyle anlattı:"Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için bağımsız otoritelerce alınan çok yönlü adli ve idari tedbirlerin ve yapılan uygulamaların yanı sıra, yapısal unsurlar içeren kanuni düzenleme hazırlıkları da devam etmektedir. Fon piyasalarında yaşanan sorunlarla ilgili kurum ve yetkililerin incelemesi ve soruşturulması için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu çalışmalarının da geleceğe yönelik atılacak adımlara ışık tutacağını değerlendiriyoruz. "Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor"Bu çerçevede düzenleme, gözetim ve denetim mekanizmalarımızı ihtiyaç duyulan alanlarda güçlendirecek, yatırımcının hakkını daha güçlü bir şekilde koruyan, güvenilir ve etkin bir piyasa yapısını geliştirme anlayışıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diyen Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Yapılacak düzenlemelerle yatırımcıların daha etkin korunması, kurumsal kapasitelerin artırılması, SPK’nın erken müdahale yetkilerinin güçlendirilmesi ve sermaye piyasalarındaki ihlallere yönelik yaptırımların caydırıcılığının artırılması amaçlanmaktadır. Güçlü makroekonomik temellerimiz ve kararlı politika çerçevemiz, finansal piyasalardaki herhangi bir dalgalanmanın reel ekonomiye etkilerini sınırlamaktadır. Bu doğrultuda, sermaye piyasalarımızın derinliğinin artırılması, finansal sistemimizin sağlamlığının pekiştirilmesi ve yatırımcı güveninin güçlendirilmesine yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz. Finansal istikrarı güçlendiren, ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını artıran ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen politikaların kararlılıkla uygulanmasına devam edeceğiz. Kalkınma politikalarımızın son derece değerli bir unsuru olarak gördüğümüz sermaye piyasalarımızı güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz. Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan, titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki mevcut sorunların aşılması ile sermaye piyasalarımız yoluna çok güçlü bir şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/cumhurbaskani-erdogan-hassas-bir-surecten-geciyoruz-1109728537.html

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cevdet yılmaz, sermaye piyasası kurulu (spk), fon soruşturması